Helsingin Laajasalon seksuaalirikoskokonaisuuden uhrien määrä noussut 17:ään – yhteydenottoja tullut poliisille noin 80

Helsingin poliisi kertoo, että Laajasalon "Enolla" epäillään olevan yhteensä 17 uhria. Uusia uhreja on ilmoittautunut poliisille sen jälkeen, kun se julkaisi useista seksuaalirikoksista epäillyn miehen kuvan.

– Uusien ilmoitusten rikosnimikkeitä ovat muun muassa raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi kertoi maanantaina tutkivansa vuosia Helsingin Laajasalossa jatkuneita seksuaalirikoksia. Rikoksista epäillyn, nuorten keskuudessa "Enona" tunnetun miehen epäillään hyväksikäyttäneen ja raiskanneen lapsia kotonaan. Mies on poliisin mukaan tarjonnut nuorille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä.

Kaikkiaan poliisi on saanut noin 80 yhteydenottoa, jotka liittyvät muun muassa rikosepäilyyn ja epäiltyyn tekijään.

– Iso osa on kertonut, että on nähnyt rikoksesta epäillyn miehen aiemmin jossain tai että mies on lähestynyt julkisilla paikoilla, esimerkiksi linja-autossa.

Poliisi pyytää edelleen mahdollisia uhreja ja rikosepäilystä jotakin tietäviä ottamaan yhteyttä sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Epäillään useista törkeistä raiskauksista

Rikoksista epäilty 64-vuotias laajasalolaismies vangittiin jo maaliskuun alussa, selviää käräjäoikeuden vangitsemistiedoista.

Vangitsemistietojen perusteella miestä on jo ennen uusien uhrien ilmenemistä epäilty yli 20 rikoksesta, joiden joukossa on muun muassa useita törkeitä raiskauksia, seksuaaliseen tekoon pakottamisia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Ensimmäinen epäilty hyväksikäyttö alkoi vuoden 2006 heinäkuussa ja kesti yhteensä kaksi vuotta.

Miehen on epäilty myös pitäneen hallussaan ja levittäneen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia. Materiaaliin liittyvien rikosten tekoaika päättyi muutamaa päivää ennen vangitsemista.

Seksuaalirikosten lisäksi miestä on vangitsemistietojen perusteella epäilty huumausainerikoksesta ja pahoinpitelystä.

Poliisi: Epäillyn nimen julkaisu ei tarpeen

Poliisi kommentoi sosiaalisessa mediassa esitettyjä vaatimuksia epäillyn nimen julkistamisesta. Poliisin mukaan nimi voidaan julkaista, jos se rikoksen selvittämiseksi on välttämätöntä.

– Tässä tapauksessa sille ei ole perusteita. Kaikki tavoittamamme uudet asianomistajat on myös tunteneet epäillyn nimellä ”Eno”. Muistutamme myös, että ”Eno” ei viittaa suomen kielen sukulaissuhteeseen viittaavaan sanaan, vaan on nimi, jolla hänet tunnetaan, tiedotteessa sanotaan.

Poliisi huomauttaa, että tapauksesta käyty keskustelu vaikuttaa uhreihin.

– On ollut ikävä huomata some-keskusteluissa, miten uhreja syyllistetään tapahtuneesta, varsinkin, kun uhrit ovat olleet tapahtumahetkellä lapsia. Seksuaalirikos on aina täysin tekijän, ei koskaan uhrin syytä.