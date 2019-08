Keskustan puheenjohtajaehdokas Kulmuni: Modernia työtä voi tehdä osan vuodesta vaikka kesäasunnolta

Keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva Katri Kulmuni, 31, katsoo ikänsä olevan yksi erottava tekijä kilpakumppani Antti Kaikkoseen, 45, verrattuna. Hänen mielestään sen eteen täytyy tehdä valtavasti töitä, että keskustan kannatus nuorten keskuudessa saadaan nousemaan.

– Uskon ja toivon, että omalla esimerkilläni voin kannustaa nuoria siihen, että kannattaa lähteä vaikuttamisen polulle ja vaikuttamista kannattaa tehdä nimenomaan keskustassa, Kulmuni vastasi, kun häneltä tiedusteltiin kisaajien keskeisiä eroja.

– Haluan luoda nimenomaan toivoa. Antti varmasti esittää omat teesinsä, joilla vie liikettä eteenpäin.

Kulmuni haluaa myös uudistaa puolueen toimintatavat nykyistä osallistavammiksi.

– Tarvitsemme vastauksia ja linjauksia aikamme ilmiöihin. Haluan koota ne laajassa yhteystyössä jäsenten kanssa, hän lupasi.

Kulmuni esitteli aamulla Helsingissä kampanjansa tukijoita, joita hän sanoo nyt olevan 700 eri puolilla Suomea. Yksi paikalla olleista oli entinen kulttuuriministeri Tytti Isohookana-Asunmaa, jonka mielestä keskusta kaipaa tällä hetkellä kipeästi nuorta sukupolvea ottamaan vastuuta.

Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa mahdollinen

Alueiden välinen tasa-arvo on tärkeää keskustalle, mutta kaupungistuminen vain kiihtyi puolueen pääministerikaudella. Kulmunin mielestä yksi ratkaisu voisi olla etätyö.

– Ajattelen, että moderni työ on sellaista, että sitä voi tehdä useammastakin paikasta. Sitä voi tehdä puoli vuotta ehkä sieltä omalta kesäasunnolta, kakkosasunnolta. Sitä voi tehdä osan vuodesta siellä, missä pääkonttori on, mutta on hirvittävän tärkeätä, että sitä voi tehdä kaikkialla tässä maassa. Ei ole väliä, käytkö neuvotteluja Helsingistä vai Kuhmosta Hongkongiin, kunhan tietoliikenneyhteydet ja sähköiset mahdollisuudet toimivat.

Hän toivoo, että valtionhallinto voisi olla tässä asiassa modernimpi.

– Se on tällä hetkellä aika perinteikäs työn käsitteessä, täytyy istua yhdessä paikkaa sen sijaan, että voitaisiin tehdä monipaikkaisesti asioita ja hyödyntää uutta teknologiaa.

Kulmunilta tiedusteltiin myös, olisiko puolue hänen johdollaan valmis samaan hallitukseen Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa.

– Jos vaalitulos ja hallitusohjelma ovat sen kaltaiset, että niihin pystyttäisiin sitoutumaan. Siellä on asioita, joista en ole samaa mieltä, mutta en pidä myöskään sitä järkevänä, että eristetään puolueita. Kyllä vallan ja vastuun täytyy kulkea samassa suhteessa.