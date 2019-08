Etelässä ja lännessä rytisee ja ropisee, pohjoisessa tarvitaan pitkähihaista

Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen useaan maakuntaan. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Tänään on syytä varautua paikoin runsaisiinkin sade- ja ukkoskuuroihin maan etelä- ja länsiosissa. Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Kanta-Hämeeseen sekä Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjamaalle. Päivän ylin lämpötila on maan etelä-, länsi- ja itäosassa 15 ja 21 asteen välillä.