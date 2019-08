Yön uutiskooste: Ensimmäiset aloittavat koulutyön jo tänään, Isis on noussut uudelleen Syyriassa

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan olisi pohdittava, mitä isojen veneiden kuljettajilta vaaditaan

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan olisi syytä laatia jonkinlainen suunnitelma siitä, mitä suurikokoisten ja suuritehoisten veneiden kuljettajilta vaaditaan. Henriksson sanoo STT:lle, että voitaisiin esimerkiksi selvittää mahdollisuus jonkinlaiseen yhdistettyyn teoria- ja käytännön kurssiin.

Hän ei kuitenkaan usko, että veneajokortti kaikille on tarkoituksenmukainen.

Henriksson esitti harkittavaksi vuonna 2012 olleessaan oikeusministerinä, että suurikokoisten, yli kymmenen metrin mittaisten ja nopeiden veneiden kuljettajilta vaadittaisiin ajokortti.

Vesiturvallisuus on noussut jälleen keskusteluun, kun lauantaina kaksi miestä kuoli Airistolla veneturmassa. Kuolonuhrit olivat purjeveneessä, joka onnettomuushetkellä kävi moottorivoimalla.

Etelässä ja lännessä rytisee ja ropisee, pohjoisessa tarvitaan pitkähihaista

Tänään on syytä varautua paikoin runsaisiinkin sade- ja ukkoskuuroihin maan etelä- ja länsiosissa. Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Kanta-Hämeeseen sekä Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjamaalle. Päivän ylin lämpötila on maan etelä-, länsi- ja itäosassa 15 ja 21 asteen välillä.

Lapissa on enimmäkseen pilvistä. Paikoin voi tulla heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 9 ja 14 asteen välillä.

Merenkurkussa ja Perämerellä tuuli voi yltää 11 metriin sekunnissa. Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa itäistä Lappia ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.

Uutissuomalainen: Kansainvälisten adoptioiden määrä romahti Suomessa

Kansainvälisten adoptioiden määrä on romahtanut Suomessa ennätyksellisen alas, kirjoittaa Uutissuomalainen.

Suomeen saapui viime vuonna 52 adoptiolasta ulkomailta palvelunantajien välityksellä. Valviran adoptiolautakunnasta kerrotaan, että määrä oli tätä pienempi vain vuosina 1985–1987. Huippuvuonna 2005 adoptiolapsia tuli ulkomailta hieman yli 300 eli kuusi kertaa enemmän.

Uutissuomalainen kirjoittaa, että merkittävin syy hiipumiselle on, että lapsia vapautuu kansainväliseen adoptioon entistä vähemmän. Pelastakaa Lapset -järjestöstä kerrotaan, että lähtömaissa olosuhteet ovat kehittyneet niin paljon, että tarvetta kansainvälisille adoptioille ei ole.

Koulu alkaa tänään ainakin Rovaniemellä

Koulutyö alkaa useimmissa peruskouluissa ja lukioissa tällä viikolla. Yleisimmin koulut alkavat torstaina, mutta ainakin Rovaniemellä peruskoululaiset ja lukiolaiset suuntaavat kouluun jo tänään.

Torstaina koulutielle lähdetään esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Suurista kaupungeista viimeisenä koulu alkaa Turussa, 14. elokuuta.

Perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.

Kolme ihmistä pelastettiin karille ajaneesta purjekatamaraanista Hangossa

Kolme ihmistä pelastettiin uppoamisvaarassa olleesta purjekatamaraanista Hangossa eilisiltana, kerrotaan Suomenlahden merivartiostosta.

Merivartiosto sai tiedon onnettomuudesta illalla hieman kello 22:n jälkeen. Vene oli ajanut Hangon rantaväylällä matalikolle ja saanut vuodon konehuoneeseen.

Hangon merivartioaseman partio evakuoi veneestä kyytiinsä kolme ihmistä, joista yksi oli lapsi. Kukaan veneessä olleista ei loukkaantunut haverissa. Alkoholilla ei ollut osuutta onnettomuuteen.

Vene hinattiin Hankoon, ja merivartiosto selvittää tapahtunutta.

FBI aloittaa Kalifornian ruokafestarien ampumisesta terrorismitutkinnan

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI alkaa tutkia viime kuussa Kalifornian ruokafestivaaleilla sattunutta joukkoampumista terrorismirikoksena. FBI päätti tutkinnan avaamisesta sen jälkeen, kun epäillyn ampujan hallusta löytyi todisteita väkivaltaisista ideologioista.

Liittovaltion agentin mukaan ampujan motiiveista ei silti ole vielä täyttä varmuutta.

19-vuotias mies ampui toissa viikolla kolme ihmistä kuoliaaksi Gilroyn ruokafestivaalilla. Myös epäilty ampuja kuoli hyökkäyksen aikana. Poliisin mukaan mies ampui itseään päähän. (Lähde: AFP)

Ohion ampujalla pakkomielle väkivallasta ja joukkoampumisista, kertoo poliisi

Viikonloppuna Ohion Daytonissa yhdeksän ihmistä ampuneella miehellä oli pakkomielle väkivallasta ja joukkoampumisista, kertoi paikallinen poliisipäällikkö. Tiedoista kertoi muun muassa uutiskanava CNN.

Poliisipäällikön mukaan epäilty ampuja oli kertonut haluavansa tehdä joukkoampumisen.

Viime viikonloppuna mies surmasi siskonsa ja kahdeksan sivullista Ohion Daytonissa. Hän ampui yli 40 laukausta alle 30 sekunnissa.

Poliisi tappoi ampujan pian hyökkäyksen alettua.

El Paso ja Dayton nostivat taas aselakien kiristykset pöydälle, mutta varsinaiset toimet ovat hähmäisiä

Yhdysvalloissa paine puuttua maan aselakeihin on kasvanut viikonlopun joukkoampumisten jälkeen. Kongressin demokraattiedustajat ovat vaatineet suuria muutoksia aselakeihin 32 kuolonuhria vaatineiden El Pason ja Daytonin joukkoampumisten jälkeen.

Jakautuneessa kongressissa ei kuitenkaan uskota isoihin muutoksiin. Suurin osa republikaaniedustajista on pysynyt hiljaa aselaeista ampumisten jälkeen.

Myös presidentti Donald Trump on vaatinut lainsäätäjiä varmistamaan, että ihmiset, joiden arvioidaan olevan riski yleiselle turvallisuudelle, eivät saa haltuunsa ampuma-aseita. Trump kuitenkin näkee pääsyyksi joukkoampumisille psyykkiset sairaudet, ei ampuma-aseiden vaivatonta saatavuutta. (Lähde: AFP)

Isis on noussut uudelleen Syyriassa - USA vetää joukkojaan maasta

Äärijärjestö Isis on tekemässä uutta nousua Syyriassa samalla, kun Yhdysvallat vetää joukkojaan pois maasta. Asiaa analysoi Yhdysvaltain puolustusministeriön tarkkailija tiistaina. Sen mukaan Isis on myös vakiinnuttanut kapinallisjoukkojensa kapasiteetin naapurimaa Irakissa.

Puolustusministeriön tarkkailijan raportin mukaan jihadistit ovat onnistuneet hyödyntämään paikallisten vastustajien heikkouksia ja saamaan siten voittoja alueella.

Yhdysvallat on tukenut Irakissa ja Syyriassa Isisiä vastaan taistelevia joukkoja. Aiemmin äärijärjestö onkin menettänyt suuria alueita paikallisille joukoille. (Lähde: AFP)