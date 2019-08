Päärautatieasema on STT:n kuvaajan mukaan evakuoitu, ja asemahallissa on savua. Elielinaukion puolella on ainakin viisi pelastuslaitoksen yksikköä, yksi ambulanssi ja pari poliisiautoa, paikalla oleva STT:n kuvaaja kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan paikalla on yhdeksän yksikköä.

Pelastuslaitoksen mukaan asemahallia tuuletetaan parhaillaan, ja sammutustyöt ovat käynnissä.

VR:n mukaan tulipalolla ei tällä hetkellä ole vaikutusta junaliikenteeseen.