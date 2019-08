Perussuomalaisten kansanedustaja pitää puheen äärioikeistolaisten tilaisuudessa Turussa – Halla-aho: Vilhelm Junnila edustaa siellä omaa itseään – "Pidän ihan hyvänä, että käy pitämässä puheenvuoron"

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila aikoo pitää muistopuheen äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman tilaisuudessa, joka järjestetään ensi viikon sunnuntaina Turussa. Tilaisuudessa muistetaan kaksi vuotta sitten Turussa tapahtunutta terrori-iskua. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho hyväksyy asian.

– Kansanedustaja Junnila on siellä edustamassa lähinnä omaa itseään. Minun mielestäni on aika surullista, että Turun kaupunki tai valtiovalta eivät millään tavalla halua noteerata islamilaisen terrorismin uhrien muistopäivää. Siinä mielessä pidän ihan hyvänä, että Junnila käy pitämässä puheenvuoron siellä, sanoo Halla-aho STT:lle.

Junnilan puhe ei Halla-ahon mukaan kerro siitä, että perussuomalaiset puolueena olisi tekemisissä Kansallismielisten liittouman kanssa.

– Hän ei ole siellä puolueen mandaatilla millään tavalla vaan omasta aloitteestaan. Mitään kansallismielistä liittoumaa hän ei siellä tietenkään edusta eikä asioi sen kanssa.

Halla-aho kertoo, ettei ole puhunut Junnilan kanssa muistotilaisuudesta.

Turun vuoden 2017 toripuukotuksissa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui kahdeksan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime kesänä tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdyn murhan yrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa tapahtuneesta terrorismirikoksesta annettu tuomio.

"Ihmisten tappaminen on vakavampi asia"

Kansallismielisten liittouma järjesti kesäkuun alussa kesäleirin, joka herätti valtakunnallista huomiota, koska osallistujien epäillään ampuneen ministerien valokuvia ampumaradalla.

Tapahtumasta julkaistuista valokuvista on sosiaalisessa mediassa päätelty, että leirillä olisi ammuskeltu ainakin pääministeri Antti Rinteen (sd.) sekä opetusministeri Li Anderssonin (vas.) kasvokuvia. Leirin tapahtumia ei ole voitu vahvistaa, mutta leirille osallistui useita perussuomalaisten aktiiveja.

Puolueen arvostelijoiden mukaan kesäleiriammuskelu kannusti poliittiseen väkivaltaan. Halla-aho ei kuitenkaan näe asiaa yhtä vakavana kuin islamilaista terrorismia.

– Tapettiinko siellä (kesäleirillä) ihmisiä? Sanoisin, että ihmisten tappaminen, kuten Turun islamilaisessa terrori-iskussa, on paljon vakavampi asia.

Kesäleirin tapahtumia selvitetään yhä

Perussuomalaiset kertovat, että puolue selvittää edelleen kesäleirin tapahtumia. Tapahtuneen seurauksena tamperelainen varavaltuutettu Terhi Kiemunki erotettiin heinäkuun lopulla perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Puolueen jäsenyyden hän menetti jo vuonna 2017.

– Meillä on omat prosessimme tällaisten asioiden selvittämiseksi. Tietysti ensimmäisenä pyydämme selvitystä niiltä puolueen jäseniltä, joiden tiedämme osallistuneen tähän leiriin, eli mitä siellä on tapahtunut ja mitä he ovat tehneet, Halla-aho sanoo.

Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta sitä, missä vaiheessa selvitys on. Halla-ahon mukaan asia etenee elokuun loppuun mennessä, kun puoluehallitus kokoontuu seuraavan kerran.