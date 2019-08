Yle: Airiston veneturmassa kuolleet veljekset olivat purjeveneessä matkustajina

– Selvillä on, ketkä olivat ruorissa. Purjeveneen kuljettaja on elossa, Nurmi kertoi STT:lle torstaina.

Yle kertoi, että Otkes kuulee veneen kuljettajia vielä tällä viikolla. Nurmen mukaan kuljettajia on jo kuultu. Selvityksen alla on, kuka on ollut kummassakin veneessä päällikkönä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaksi kuolonuhria vaatinut onnettomuus sattui viime viikon lauantaina, kun purjevene ja moottorivene törmäsivät toisiinsa. Uhrit olivat purjeveneen kyydissä matkustaneita veljeksiä.

Kuolleiden veljesten lisäksi purjeveneessä oli kaksi aikuista ja kaksi lasta. Moottoriveneessä oli kaksi aikuista.

Poliisi epäilee moottoriveneen kuljettajaa kahdesta kuolemantuottamuksesta.