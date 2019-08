MT:n gallup: Lepomäellä ja Häkkäsellä on kannatusta kokoomuksen johtoon, mutta Orpo on yhä suosituin omien keskuudessa

Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen ovat suomalaisten suosikit kokoomuksen puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksen jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden (MT) teettämä gallup. Kokoomuksen äänestäjien keskuudessa nykyinen puheenjohtaja Petteri Orpo puolestaan on selkeä ykkönen.

Kaikista suomalaisista 17 prosenttia toivoo Orpon jatkoa, kun taas Lepomäki ja Häkkänen saavat 19 prosentin kannatuksen. Ero mahtuu kolmen prosentin virhemarginaalin sisään.

Alle 55-vuotiaiden keskuudessa markkinaliberaalien ikoni Lepomäki oli selkeästi suosituin vaihtoehto. Orpo oli 55–64-vuotiaiden suosikki, eläkeikäisten vastauksissa edellisen hallituksen oikeusministeri Häkkänen taas oli omaa luokkaansa.

Kokoomuksen kannattajista 39 prosenttia toivoo nykyiselle puheenjohtajalle Orpolle jatkokautta. Häkkänen on puolueen kannattajien silmissä toiseksi suosituin.

– Minusta on hienoa, että meillä on poliitikkoja, jotka on noteerattu myös puolueen ulkopuolella. Se on meille vain etu, Orpo kommentoi kyselyä MT:lle.

Orpo on ilmoittanut hakevansa jatkokautta, eikä vastaehdokkaita toistaiseksi ole ilmaantunut.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja siihen vastasi 31. 7.–5. 8. reilut tuhat ihmistä.