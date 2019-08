Kunnat rikkovat perustuslakia käyttämällä yksityisiä sosiaalityöntekijöitä – Edes aluehallintovirastojen kirjeet eivät lopettaneet sosiaalityöntekijöiden vuokrausta

Useat kunnat ovat käyttäneet lainvastaisesti yksityisiä sosiaalityöntekijöitä kunnan sosiaalipalveluissa. Aluehallintovirastot (avi) ovat puuttuneet asiaan lähettämällä kunnille ohjauskirjeet sosiaalipalvelujen järjestämisestä.

Ongelmia on havaittu erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisen yhteydessä. Uutena ilmiönä on tullut esiin vuokratyövoiman käyttäminen sosiaalityöntekijöinä.

Kuntien järjestämiä sosiaalipalveluja ovat muun muassa lastensuojelu, vammaispalvelut sekä ikäihmisten palvelut, kuten laitos- tai kotihoito.

Ensimmäisen ohjauskirjeen lähetti Lounais-Suomen avi huhtikuussa. Kirjeen lähettämisen taustalla olivat aviin tehdyt epäkohtailmoitukset, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Ronkamo STT:lle. Epäkohtailmoitukset on tehty Taivassalosta, Pöytyältä sekä Koski Tl:stä. Kunnat ovat nyt avin valvonnassa.

– Lainsäädännön mukaan jokaisen kunnan käytettävissä täytyy olla virkasuhteinen sosiaalityöntekijä. Epäkohtailmoitusten perusteella niitä ei olisi ollut, Ronkamo kertoo.

Perustuslain mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Kuntalaissa lisätään, että tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu julkisen vallan käyttöä esimerkiksi silloin, kun tehdään sosiaalihuollon palvelu- ja asiakasmaksupäätöksiä.

Ronkamo epäilee, etteivät kunnat ja yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoavat yritykset ole täysin perillä siitä, mitä kaikkea yksityinen sosiaalityöntekijä saa tehdä.

Ronkamon mukaan kunnan sosiaalityöntekijällä ei ole paljon sellaisia tehtäviä, joita voisi tehdä ilman virkasuhdetta.

– Myös valmistelutehtävät, jotka vaikuttavat annettavaan hoitoon tai tuen määrään ja laatuun, kuuluvat virkasuhteiselle sosiaalityöntekijälle.

Kunnat tuskailevat työvoimapulassa

Lounais-Suomen sekä Etelä-Suomen aveissa on kiinnitetty huomiota vuokratyövoiman käyttöön.

– Se on uusi ilmiö, joka tuli viime talvena ensimmäisiä kertoja ilmi. Seitsemän vuotta olen ollut tässä virassa, eikä aiemmin ole tullut tällaista esiin, Ronkamo sanoo.

Lounais-Suomessa Taivassalon kunnassa on vielä tällä hetkellä vuokrasosiaalityöntekijä, kertoo kunnanjohtaja Vesa Rantala. Taivassaloon haettiin kesäkuussa peruspalvelujohtajaa, jonka vastuulla on myös sosiaalityöntekijän tehtävät. Virantäyttö on kesken.

Rantalalla on ollut tiedossa, ettei vuokratyövoimaa saisi käyttää tehtävään. Tilanteeseen ajauduttiin, kun kunnan sosiaalityöntekijä irtisanoutui tammikuussa. Hänen mukaansa vuokratyöntekijä ei ole tehnyt viranomaispäätöksiä, vaan on antanut neuvontaa ja ohjausta. Ostopalvelua on käytetty helmikuusta lähtien.

– Samaan aikaan virka on ollut haettavissa. Kelpoisuusehdot täyttäviä ei ole hakenut tai ottanut virkaa vastaan, Rantala sanoo.

Taivassalossa käytettiin ensin Sofitan vuokrasosiaalityöntekijää, ja nykyinen palveluntuottaja Auttavat Sossut on ollut kunnassa huhtikuusta alkaen.

Auttavien Sossujen toimitusjohtajan, sosiaalityöntekijä Tarja Merosen mukaan hänen työntekijänsä eivät ole tehneet kunnissa viranhaltijapäätöksiä eivätkä ole osallistuneet valmistelutyöhön, jos kyseessä on viranomaisen päätösvaltaan kuuluva asia. Hän lisää, että työntekijät ovat kuitenkin avustaneet viranhaltijan pyynnöstä joissakin päätöksissä.

Pöytyällä ostopalvelun käyttö sosiaalityöntekijän osalta lopetettiin ohjauskirjeen myötä, kertoo sosiaalityön johtaja Susanna Ikola. Ikolan mukaan ostopalvelua käytettiin alkuvuonna.

Koski Tl:n sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola kertoo, että viimeksi vuokratyövoimaa hankittiin viime kesänä. Willman-Kitola ihmettelee, ettei yksityinen palveluntuottaja saisi tehdä edes valmistelutyötä ja auttaa työvoimapulasta kärsiviä kuntia.

– Kunnan velvollisuus on järjestää palvelut. Jos kyse on siitä, että ei saada työntekijää, niin en tiedä, miten kuntien on ajateltu järjestävän palvelut, Willman-Kitola sanoo.

Yksityisten palveluntuottajien kanssa ongelmia ympäri Suomea

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen avit lähettivät ohjauskirjeensä kesäkuun lopussa. Etelä-Suomen avin sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman sanoo, että kunnallisen sosiaalityöntekijän työssä on vain vähän sellaisia tehtäviä, joissa ei vaikuteta asiakasta koskevaan viranomaispäätökseen. Etelä-Suomessa sote-palvelut on ulkoistettu Sysmässä ja Pyhtäällä, joissa ei ole kuitenkaan havaittu ongelmia viranomaistehtävien suhteen, Gartman kertoo.

Vuokrasosiaalityöntekijöitä on käytetty ainakin Järvenpäässä sekä Nurmijärvellä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujohtaja Tiina Salminen kertoo, että Sofitalta ostopalvelulla hankitut vuokratyöntekijät ovat toimineet virkasuhteisen sosiaalityöntekijän työparina.

Itä-Suomen avin ylitarkastaja Kirsi Laitinen kertoo, että sote-palvelut on ulkoistettu Tohmajärvellä, Rantasalmella, Sulkavalla ja Rääkkylässä. Rääkkylä ulkoisti sote-palvelunsa vuonna 2011, jolloin julkisen vallan käyttöä valvottiin avissa sekä käsiteltiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) asti. Laitisen mukaan tällä hetkellä Sulkavan kunta on avin selvityksessä julkisen vallan käytön osalta.

Länsi- ja Sisä-Suomen avin kunnissa on tehty runsaasti ulkoistuksia. Ylitarkastaja Päivi Ahvenuksen mukaan kaikissa niissä on ollut ongelmia. Valvonnassa on havaittu, että yksityinen palveluntuottaja on tehnyt asioita, jotka olisivat kuuluneet virkavastuulliselle työntekijälle. Ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander lisää, että Keski-Suomessa työvoimapulaa on paikattu vuokraamalla sosiaalityöntekijöitä.

Pohjois-Suomen avi otti Siikalatvan valvontaan viime vuoden lopulla sen jälkeen, kun kunta oli ulkoistanut sote-palvelunsa vuonna 2017 Mehiläiselle. Valvonta päättyi kesäkuun alussa.

Yritykset eivät näe toiminnassaan muutettavaa

Viime vuonna perustetuissa Sofitassa ja Auttavissa Sossuissa ei nähdä tarvetta muuttaa toimintatapoja avien ohjauskirjeiden takia.

Auttavat Sossut hakee parhaillaan työpaikkailmoituksella sosiaalityöntekijää. Toimitusjohtaja Meronen kertoo, että tehtävä räätälöidään tarpeen ja lainsäädännön mukaan. Yritys toimii pääasiassa Uudellamaalla sekä Lounais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa.

Sofita hakee sosiaalityöntekijöitä Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Sofitan toimitusjohtaja Ralf Hjorthin mukaan vuokratyövoimaa on toivottu ainakin Turun kaupungilta. Sofita toimii myös Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Savon alueella.

Hjorthin mukaan yrityksen työntekijät eivät tee viranomaispäätöksiä kunnissa. Työnkuvaan kuuluu kuitenkin pääasiassa kaikki muu kuin päätökset.

Hjorth kertoo, että kunnat ovat halunneet palkata käyttämiään vuokratyöntekijöitä osa-aikaisiin virkoihin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vuokratyöntekijä tekee työtä osa-aikaisesti Sofitaan ja osa-aikaisesti virkasuhteessa kuntaan.

Hjorthin mukaan Sofita ei tarjoa tai myy tällaista palvelua kunnille, vaan aloite on tullut kunnista. Sopimus virkasuhteesta on työntekijän ja kunnan välinen.

– Sitä ei lainsäädäntökään kiellä, vaikka avi on ohjauskirjeissään niin sanonut. Avi on viitannut oikeustapaukseen, joka on hyvin erilainen tilanne kuin mistä tässä on kyse, Hjorth sanoo.

Avien ohjauskirjeissä sanotaan, että on lainvastaista järjestellä yksityiselle sosiaalityöntekijälle muodollisesti määräaikainen virkasuhde ostopalveluna tehdyn työn rinnalle, jos julkisen vallan käyttö – kuten viranomaispäätökset – suoritetaan määräaikaisessa virassa. KHO linjasi järjestelyn olevan lainvastainen ennakkopäätöksessään vuonna 2014. Länsi- ja Sisä-Suomen avi on havainnut viime aikoina tällaisia tapauksia valvonnan yhteydessä.