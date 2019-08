Talouselämä: Verottaja vaatii Airiston Helmeltä 1,7 miljoonan euron saatavia

Verohallinnon lisäksi myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on ilmoittanut, että yhtiöllä on maksamattomia vakuutusmaksuja enintään noin 110 000 euron edestä. Kolmas ilmoitus on perintäyhtiöltä, joka vaatii toisen yhtiön puolesta vajaan 4 000 euron saatavaa, Talouselämä kertoo.

Viime viikolla Airiston Helmen kerrottiin lopettavan toimintansa. Yhtiö myy kiinteistönsä Turun saaristossa ja myös pääomistaja Pavel Melnikov myy kiinteistönsä Suomessa, yhtiötä ja Melnikovia avustava lakimies Kari Uoti kertoi STT:lle viime viikolla.

Uotin mukaan kiinteistöjen hinnat vaihtelevat noin sadasta tuhannesta eurosta miljooniin. Päätöksen kiinteistöjen myynnistä teki Uotin mukaan nimenomaisesti Melnikov.

– Hänen elämänsä on tehty aika vaikeaksi täällä, ja hänen on vaikea ymmärtää tätä tapahtumaa.

Helsingin Sanomien kesäkuun alussa julkaiseman uutisen mukaan Airiston Helmen ja Melnikovin omistuksessa on Turun saaristossa yhteensä 17 kohdetta.

Mittava etsintä viime vuoden syyskuussa

Melnikovia epäillään Airiston Helmeen liitetyssä talousrikostutkinnassa. Raskain rikosepäily vyyhdissä on törkeä rahanpesu.

Poliisi teki viime vuoden syyskuussa laajan ja huomiota herättäneen etsinnän yhtiön ja Melnikovin kiinteistöihin Turun saaristossa. Poliisi takavarikoi tuolloin muun muassa 3,5 miljoonaa euroa käteistä. Viime viikolla Uoti kertoi, ettei tutkinnan etenemisestä ollut kuulunut heidän suuntaansa mitään.

– Poliisi tutkii, ja näyttää tutkivan huolellisesti. Melnikovia ei ole haluttu vieläkään kuulla, vaikka häntä on tarjottu kuultavaksi jo heti silloin alkumatkasta, Uoti sanoi viime viikolla.

Melnikovin lisäksi vyyhdissä on epäiltynä yksi virolainen ja yksi toinen venäläinen mies.

Korjattu klo 16.14: Lisätty puuttuva sana jutun kärkeen. Toisin kuin jutussa aiemmin kirjoitettiin, Airiston Helmeltä vaaditaan 1,7 miljoonan euron saatavia, ei 1,7 euron saatavia.