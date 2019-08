Yön uutiskooste: 130 mielenosoittajaa otettu kiinni Moskovan mielenosoituksessa, separatistit valtasivat presidentillisen palatsin Jemenissä

Suomalaiset suosivat entistä pienempiä omakotitaloja

Suomalaiset suosivat entistä pienempiä omakotitaloja, kertovat STT:n haastattelemat talotoimittajat. Rakennustutkimus RTS Oy:n Omakotirakentajatutkimusten mukaan muutokset ovat tapahtuneet kuitenkin pikkuhiljaa: talokoot ovat pienentyneet kymmenessä vuodessa kymmenellä neliömetrillä.

Noin puolet viime vuonna rakennetuista omakotitaloista oli huoneistoalaltaan 120–159 neliön taloja. 17 prosenttia taloista oli 100–119 neliöisiä, kun taas alle sadan neliön talot jäivät alle kymmeneen prosenttiin. Kahdeksan prosenttia viime vuonna rakennetuista taloista ylitti 200 neliön rajan.

Kybervakuutus saattaa arkipäiväistyä yrityksiltä kuluttajille - tietoturvaprofessorin mukaan perinteiset vakuutukset purevat verkossakin

Telia kauppaa e-vakuutusta, jonka luvataan suojaavan identiteettivarkauksilta ja nettiuhilta. Tietoturvaprofessori Tuomas Auran mukaan nykyisetkin vakuutukset kattavat internet-rikokset.

Muilla suomalaisilla teleoperaattoreilla ei ole vastaavaa vakuutusta.

Vuoden pilottivaiheessa ollutta vakuutusta on myyty kahdesta kolmeen tuhatta, kertoo johtaja Petri Vänttinen Teliasta.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Markus Happonen sanoo nettivakuutuksia löytyvän yrityksiltä. Yksityishenkilöille tarkoitettuja nettivakuutuksia ei ole juuri viraston tietoon tullut.

Norjan moskeija-ampumisesta epäillyn kotoa löytyi sukulaisnaisen ruumis

Norjassa lauantai-iltapäivällä moskeija-ampumisesta epäiltyä miestä syytetään murhasta ja murhanyrityksestä. 21-vuotiaan miehen epäillään hyökänneen aseen kanssa al-Noor-nimiseen moskeijaan Bärumissa, lähellä pääkaupunki Osloa.

Hyökkäyksessä haavoittui yksi ihminen, mutta vielä on epäselvää, saiko hän vammoja ampumisessa vai muusta syystä.

Illalla poliisi kertoi löytäneensä nuoren naisen ruumiin epäillyn asunnosta Eiksmarkan kaupunginosasta Bärumista. Kuollut nainen on moskeijassa pidätetyn miehen sukulainen. NRK:n mukaan naisen kuolemaa tutkitaan murhana. (Lähde: NTB)

Tass: 130 mielenosoittajaa otettu kiinni Moskovan mielenosoituksessa

Moskovassa yli 130 mielenosoittajaa on pidätetty epävirallisessa mielenosoituksessa, kertovat Venäjän viranomaiset venäläisuutistoimisto Tassin mukaan.

Maan sisäministeriön mukaan mielenosoittajat otettiin kiinni epävirallisessa tapahtumassa, joka järjestettiin Moskovan keskustassa lauantain päämielenosoituksen jälkeen. Viranomaiset olivat antaneet luvan päivällä järjestettyyn mielenosoitukseen, mutta eivät sen jälkeiseen tapahtumaan.

Kymmenettuhannet opposition edustajat kerääntyivät lauantaina osoittamaan mieltään Moskovassa.

Ihmiset ovat viime viikkoina kerääntyneet kaduille vaatimaan vapaita vaaleja ja vastustamaan päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle.

Pohjois-Korean Kim kävi valvomassa myös maan tuoreimpia asetestejä

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un valvoi myös maan viimeisintä asetestiä, kertoo Pohjois-Korean valtiollinen media KCNA.

Tapansa mukaan KCNA ei tarkkaan raportoinut, minkälaisesta asekokeesta oli kyse, vaan kertoi vain, että kyseessä oli "uudentyyppisen aseen testilaukaus."

Pohjois-Korea laukaisi lauantaina kaksi ohjusta Japaninmereen. Asetestit ovat peräti viidennet kahden viikon sisään. Pohjois-Korea on sisuuntunut pahoin käynnissä olevasta Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoituksesta ja haluaa varoittaa sotaharjoituksen pitäjiä asekokeillaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi Twitterissä, että Pohjois-Korean Kim on hieman pahoitellut hänelle ohjuskokeita. (Lähde: AFP)

Autopommi tappoi kolme YK:n työntekijää Libyassa

Libyan itäosissa kolme YK:n työntekijää on kuollut autopommin räjähdettyä Bengasin kaupungissa. YK:n mukaan varhain lauantaiaamuna sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui lisäksi kolme sen työntekijää. Turvallisuusviranomainen kertoi aiemmin, että räjähdyksessä loukkaantui kaikkiaan kahdeksan ihmistä, joukossa myös yksi lapsi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi hyökkäyksen jyrkästi ja vaati Libyan viranomaisia selvittämään iskun tekijän voimavaroja säästelemättä. Mikään taho ei ole toistaiseksi ottanut vastuuta iskusta. (Lähde: AFP)

Syyriassa 70 taistelijaa on kuollut hallituksen joukkojen ja kapinallisten välisessä yhteenotossa

Syyriassa ainakin 70 taistelijaa on kuollut presidentti Bashar al-Assadin joukkojen ja kapinallisten välisissä taisteluissa maan luoteisosissa. Sotatarkkailija Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan taisteluissa kuoli 32 hallituksen joukkojen edustajaa ja 38 jihadistia, jotka kuuluivat Syyrian entisen al-Qaidan liittolaisiin.

Jihadistiryhmä on tammikuusta alkaen pitänyt hallussaan suurinta osaa Idlibin maakunnasta ja osia muun muassa Hamasta ja Alepposta. Alueella toimii myös useita muita aseellisia kapinallisjoukkoja.

Hallituksen joukot ovat viime aikoina vallanneet vastustajansa hallussa olleita alueita takaisin. (Lähde: AFP)

Separatistit valtasivat presidentillisen palatsin Jemenin Adenissa

Jemenin hallituksen ote maasta heikkenee. Etelä-Jemenin separatistit kertoivat lauantaina ottaneensa haltuun presidentillisen palatsin maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Adenissa.

Separatistien mukaan palatsi saatiin haltuun ilman taistelua. Jemenin presidentti Abderabbo Mansour Hadi asuu Saudi-Arabiassa, joten hän ei ollut palatsissa.

Jemenin hallitus syytti separatistista Etelän siirtymäneuvostoa ja sen tukijaa Arabiemiirikuntia vallankaappauksesta.

Saudi-Arabia vaatii osapuolia tapaamaan heti ja sopimaan erimielisyytensä.

Jemenin hallituksen joukkoja vastaan taistelee useampi eri kapinallisryhmä. Sekä Saudi-Arabia että Arabiemiirikunnat taistelevat Jemenissä huthikapinallisia vastaan. (Lähde: AFP)

Muslimien suuri pyhiinvaellus huipentuu monipäiväiseen id al-Adha -juhlaan

Muslimien vuotuinen hajj-pyhiinvaellus Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Mekkaan huipentuu tänään alkavaan monipäiväiseen id al-Adhaan. Juhla on vuoden toisiksi pyhin juhla, heti id al-Fitrin jälkeen. Id al-Fitriä vietetään ramadanin eli paastokuukauden päättymisen kunniaksi.

Juhla alkaa ensimmäisenä päivänään aamunkoiton aikaan yhteisellä rukouksella. Yksi juhlan pääpiirteistä on eläinten teurastus.

Yhteensä 2,5 miljoonan pyhiinvaeltajan uskottiin tekevän pyhiinvaelluksen tänä vuonna. Virallisten tilastojen mukaan noin 96 miljoonaa pyhiinvaeltajaa on osallistunut pyhiinvaellukseen viimeisten 50 vuoden aikana.

Tatli iski ylivoimaisen voiton Savonlinnassa

Ammattinyrkkeilijä Edis Tatli on palanut voittojen tielle. Tatli voitti Savonlinnan Boxing Night -tapahtumassa 35-vuotiaan nicaragualaisen Berman Sanchezin.

Tatli vei kahdeksaneräisen kevyen sarjan ottelun selvin tuomaripistein. Ottelun painorajaksi oli sovittu 66 kiloa.

Voitto on 31-vuotiaan Tatlin ammattilaisuran 32:s. Suomalaisnyrkkeilijällä on myös kolme tappiota, joista yksi tuli hänen edellisessä ottelussaan huhtikuussa New Yorkissa. Tuolloin Tatli kärsi tyrmäystappion yhdysvaltalaiselle Teofimo Lopezille.