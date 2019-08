Äkillisessä virtsaamispakossa voi olla kyse yliaktiivisesta rakosta – ja sellainen on kahdeksalla prosentilla suomalaisista

Kahdeksalla prosentilla suomalaisista eli 300 000–400 000 suomalaisella on arvioitu olevan yliaktiivinen rakko, kertovat STT:n haastattelemat urologit.

Yliaktiivisella rakolla tarkoitetaan oireilua, johon liittyy vastustamaton, äkillinen virtsaamistarve eli virtsapakko. Virtsapakon lisäksi siihen voi liittyä myös tihentynyt virtsaamistarve tai virtsankarkailua. Virtsankarkailua on 30–50 prosentilla potilaista, kertoo Lääkärikeskus Aavan urologi Martti Aho.

– Muut oireet ilman virtsapakkoa eivät oikeuta yliaktiivinen rakko -diagnoosiin, mutta käytännössä näin tapahtuu, Aho toteaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös Terveystalon urologin Mikael Leppilahden mukaan luvut pitävät sisällään merkittävän määrän ylidiagnostiikkaa. Esimerkiksi naisilla voi synnytysten jälkeen lantionpohjan lihaksiston toiminta heikentyä, minkä seurauksena voi olla varsinkin ponnistukseen liittyvää virtsankarkailua, jota lääkärissä sitten kuvaillaan virtsapakko-oireeksi.

– Todellisuudessa tämä on pidätyskyvyn heikkoutta, johon erityisesti nuoremmilla naisilla auttaa lantionpohjanlihasten treenaaminen, Leppilahti kertoo.

Eniten yliaktiivisen rakon oireilua on ikäihmisillä, ja syy on Leppilahden mukaan varsin tavallinen: Vanhuusiässä hermosto alkaa rappeutua, jolloin myös ylempien virtsaamiskeskusten kontrolli heikkenee ja herkistyy. Tyypillistä on, että esimerkiksi loriseva ääni saa iäkkäillä ihmisillä aikaan virtsapakko-oireen.

Vanhuusiässä yliaktiivisen rakon oireet ovat miehillä hieman naisia yleisempiä siksi, että monille tulee iän myötä eturauhasen liikakasvua, joka voi aiheuttaa virtsaputken tukkeumaa. Jos liikakasvu hoidetaan asianmukaisesti, myös siihen liittyvä rakon yliaktiivisuus rauhoittuu.

Ahon mukaan korkean iän lisäksi yliaktiiviselle rakolle voivat altistaa ylipaino, vaihdevuosioireet ja tupakointi.

Taustalta voi löytyä neurologinen sairaus

Yliaktiivisen rakon taustalta saattaa Leppilahden mukaan löytyä jokin neurologinen sairaus, kuten MS-tauti.

– Todella monissa neurologisissa sairauksissa jopa yhdeksälle kymmenestä tulee myös virtsapakko-oiretta. MS-taudissa voimakas virtsapakko voi olla ainoa oire, jonka takia potilas osaa hakeutua tutkimuksiin, Leppilahti huomauttaa.

Ahon mukaan yliaktiiviseen rakkoon viittaavien syiden selvittely aloitetaankin aina neurologisten sairauksien poissulkemisella. Noin puolessa tapauksista syytä virtsapakkoon ja mahdolliseen muuhun oireiluun ei löydy, jolloin diagnoosi on usein yliaktiivinen rakko. Yliaktiivinen rakko -diagnoosi onkin Ahon mukaan kehitetty nimenomaan potilaita varten. Kun potilas saa jonkinlaisen diagnoosin, hänen on helpompaa hyväksyä oireilunsa.

Aho kertoo, että yliaktiivisen rakon oireita voi tulla tilapäisesti oikeastaan kenelle tahansa, ja yhtä lailla pahasti haittaavatkin oireet voivat helpottua.

– Kyseessä ei siis välttämättä ole pysyvä vaiva, ja siihen kannattaa hakea apua, Aho toteaa.

Leppilahden mukaan tapauksissa, joissa on kyse todellisesta virtsapakosta, noin 70–80 prosenttia potilaista saa lääkehoidosta ainakin jonkinlaisen avun – virtsankarkailu vähenee ja virtsaamiskerrat harvenevat. Vaikeissa tapauksissa yliaktiivista rakkoa voidaan hoitaa botulinumtoksiini-pistoksilla eli Botoxilla. Osa hyötyy fysioterapiassa annettavasta sähköhoidosta, ja ääritilanteissa rakkoa voidaan suurentaa jopa leikkauksella.

Yliaktiivinen rakko herättää monesti myös öisin

Tiheävirtsaisuus voi johtua monesta muustakin asiasta kuin yliaktiivisesta rakosta. Tyypillistä on esimerkiksi se, että liiallisella juomisella aiheutetaan itse yliaktiivisuutta, Leppilahti kertoo.

– Monilla on harhautunut käsitys, että pitäisi juoda enemmän kuin mitä janontunne säätelee, ja kun juo paljon, myös virtsaa tulee paljon, Aho huomauttaa.

Myös esimerkiksi tietyt ruoka-aineet, kuten omenat, voivat runsaasti syötyinä aiheuttaa tilapäistä rakon yliaktiivisuutta.

Leppilahden mukaan normaali virtsarakko vetää noin puoli litraa virtsaa. Kun rakko on puolillaan, tulee ensimmäinen virtsaamistarpeen tuntemus, joka kestää noin minuutin. Jos siihen ei reagoi, tunne menee ohi. Jatkuva virtsaamistarpeen tunne tulee vasta, kun rakko on noin 70 prosenttisesti täyttynyt.

– Jotkut kuitenkin reagoivat aina jo siihen ensimmäiseen tunteeseen, jolloin tällainen niin sanottu rakon yliaktiivisuus on itse opittua. Pahimmassa tapauksessa tällainen voi johtaa jopa väärään diagnoosiin.

Jos ihminen syö ja juo normaalisti, hän käy virtsaamassa noin 5–8 kertaa päivässä.

Yliaktiivisen rakon voi Leppilahden mukaan tunnistaa siitä, että se herättää monesti myös öisin. Eli jos päiväsaikaan on tihentynyttä virtsaamistarvetta, mutta yöllä ei herää siihen, on yleensä kyseessä tottumukseen ja elintapoihin liittyvä asia.