Maailmantalouden epävarmuus heijastuu Suomen talousarvioon – valtiovarainministeriön sisäinen budjettiriihi alkaa tänään

Valtion ensi vuoden tulojen ja menojen viilaaminen alkaa tänään, kun valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut käynnistyvät. Valtiovarainministeriö käy talousarvioita läpi tänään ja huomenna sekä neuvottelee myöhemmin tässä kuussa muiden ministeriöiden kanssa.

Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.

Budjettia sorvataan hidastuvien kasvulukujen keskellä. Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi eilen, että myös maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa talousarvion laadintaan.

– Yli 40 prosenttia bruttokansantuotteesta tulee viennistä, ja sinnehän tulee koko ajan synkkiä pilviä. Me taas emme voi hirveästi vaikuttaa siihen, mitä Mr. (Donald) Trump tai Mr. Xi (Jinping) sanovat. Joten meidän tulee keskittyä siihen, että me pystymme luomaan omaan kansalliseen talouteemme luottamusta ja ennustettavuutta, Lintilä sanoi.

Lintilä arvioi, että jakovaraa on budjetissa sen verran kuin hallitusohjelmassa on sovittu.

Palkansaajien kannalta tärkeisiin ansiotuloveroihin on odotettavissa normaalit tarkistukset. Lisäksi hallitusohjelmassa on sovittu pieni- ja keskituloisiin kohdistuvasta maltillisesta veronkevennyksestä, joka on mitoitettu 200 miljoonaan euroon.