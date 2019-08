Rico nuuhkii ensi kesänä lentomatkustajien tuliaisia – Tulli kouluttaa uuden ruokakoiran Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Tulli kouluttaa uuden eläinperäisiä elintarvikkeita etsivän tullikoiran. Ruokakoiran tehtävään valittu labradorinnoutaja Rico sijoitetaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja toimii myös pääkaupunkiseudun satamissa.

Huhtikuussa syntynyt Rico on aloittanut tullikoiran peruskoulutuksen, ja se aloittaa operatiivisissa tehtävissä ensi kesänä. Ricon ohjaajana toimii tullitarkastaja Kimmo Linden, joka on toiminut Helsingin satamissa erilaisissa tullivalvontatehtävissä 20 vuotta.

Ruokakoira tulee työskentelemään lentoasemalla, koska afrikkalainen sikarutto on levinnyt viime vuosina Aasiaan, ja matkustajamäärät Aasiasta Suomeen ovat suuria, kertoo Tulli. Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin ensimmäisen kerran Kiinan koillisosassa viime kesänä, minkä jälkeen se on levinnyt rajusti Kiinassa läpi lähes koko maan. Tauti on levinnyt myös Kiinan naapurimaihin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Satamissa Rico etsii EU:n sisäliikenteessä matkustavien henkilöiden matkatavaroista villisian lihaa.

Suomen ensimmäinen ruokakoira Aino aloitti työnsä itärajalla viime kesänä. Aino on menestynyt laittomien tuliaiselintarvikkeiden etsimisessä. Toukokuussa Ainon havaitsemien laittomien ruokatuliaisten saldo saavutti 1 000 kilon rajan.

Sikarutto leviää ihmisten huolimattomuuden takia

Tullin mukaan afrikkalaista sikaruttoa ei ole todettu Suomessa, mutta sitä esiintyy muun muassa EU-alueen itäosissa, kaikissa Baltian maissa ja EU:n itäisissä naapurimaissa. Sikarutto leviää maasta toiseen ihmisten huolimattoman toiminnan takia ja eläinten mukana. Lihavalmisteiden ja maitotuotteiden tuonti EU-alueelle matkustajien mukana on eläintautien leviämisriskin takia kiellettyä.

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen on vakava uhka Suomen sikataloudelle ja lihateollisuudelle, Tulli kertoo. Tullin mukaan matkustajilla on tärkeä rooli afrikkalaisen sikaruton ja muiden vastaavien eläintautien torjunnassa, koska virukset voivat levitä elintarvikkeiden ja niiden saastuttamien tavaroiden välityksellä.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti. Tauti on sioille tappava, eikä sitä vastaan ole olemassa hoitoa eikä rokotetta. Virus ei tartu ihmiseen.