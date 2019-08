MT: Pentti Hyttisen johtamistavoista Metsähallituksessa on käynnissä selvitys

Metsähallituksessa on käynnissä selvitys pääjohtaja Pentti Hyttisen johtamistavoista, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.



Lehden tietojen mukaan selvityksen on määrä valmistua lähiviikkojen aikana.



Hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen ei kommentoinut Maaseudun Tulevaisuudelle tarkemmin sitä, minkälaisista johtamistavoista on kyse.



Hyttisen nimityksestä pääjohtajaksi syntyi vuonna 2016 kohu, sillä tuolloinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) valitsi Hyttisen tehtävään ohitse edeltävän pääjohtajan.



Keskustan oma eduskuntaryhmä antoi Tiilikaiselle toiminnasta kirjallisen varoituksen. Eduskuntaryhmä kritisoi Hyttisen valintaa muun muassa sen takia, että hän erosi vuonna 2015 Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan paikalta käytöksestään syntyneen epäluottamuksen takia.

