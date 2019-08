Pääministeri Rinne kritisoi puheessaan kokoomusta ja perussuomalaisia – lupaili aktiivimallin leikkurin poistoa ja eläkelupauksen alkusysäystä

Pääministeri Antti Rinne sanoo SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheessaan, että jo vaalien jälkeen hallitustunnusteluissa näkyi selkeä ero yhteiskunnan uudistajien ja jarruttelijoiden välillä.

Hänen mukaansa hallitustunnusteluissa syntyi hyvä käsitys siitä, mitkä puolueet ovat valmiita kantamaan vastuuta tulevaisuushallituksesta.

Rinteen mukaan kokoomus pelasi itsensä ulos hyvin oikeistolaisella politiikalla ja epäselvällä talouspolitiikan linjalla, perussuomalaiset taas suhtautuvat kielteisesti hyvinvointivaltion kehittämiseen.

Pääministeri sanoi, että syksystä on tulossa erittäin mielenkiintoinen ja edessä on paljon työtä Suomen hyväksi.

Rinteen mukaan syksyn isoja asioita ovat aktiivimallin leikkurin poistaminen ja eläkelupauksen ensimmäisen erän toteuttaminen. Myös hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu ja työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät toimet ovat isoja asioita, Rinne sanoi.

– Syksyn aikana valmistellaan sote-esitystä ja ratkaistaan Uudenmaan erillismalli sekä käynnistetään kaupunki- ja aluepolitiikan uuden tulemisen valmistelu, Rinne sanoi.

Hän lupasi myös, että koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen tehdään kunnianpalautus.

Rinne: "Hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen"

Hallitus on monesti usean ministerin suulla todennut, että työllisyysasteen nosto on tämän hallituskauden yksi keskeisimpiä tehtäviä. Hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste vuonna 2023.

Rinteen mukaan hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen.

– Se tarkoittaa hyviä suhteita työelämän osapuolten ja valtion välillä, mutta ennen kaikkea luottamusta ihmisiin, hän sanoo.

Rinne sivusi puheessaan myös Suomen EU-puheenjohtajuutta.

– Oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, sillä se mahdollistaa länsimaiseen demokratiaan kuuluvat muut arvot, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan ihmisten ja yksilön suojaaminen, yhteiskunnan vakauden takaaminen ja rauhan varmistaminen ovat asioita, joita ei voi mitata rahassa.

– Niiden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä, Rinne sanoi.

Lindtman passittaa Suomea takaisin "oikeudenmukaisuuden tielle"

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että Suomi on palautettava oikeudenmukaisuuden ja kestävän kasvun tielle. Se on hänen mukaansa SDP:n keskeinen tehtävä.

Kesäkokous järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Lindtman sanoi puheessaan Helsingin olevan Suomen keskeisin kasvun moottori, jonka menestys heijastuu kaikkialle Suomeen. Hän kuitenkin kertoi olevansa vantaalaisena kateellinen Helsingin rantaviivasta.

Lindtman sanoi esittäneensä viime vuoden kesäkokouksessa Itämeren pelastamiseksi toimia, jotka menevät nyt eteenpäin, kun edellinen hallitus ei niihin tarttunut.

Lindtmanin mukaan uusiin toimiin ryhdytään muun muassa lisäämällä julkisissa hankinnoissa kasvisruoan osuutta.

"Aktiivimalli on ollut tehoton"

Lindtman otti kantaa myös työmarkkina-asioihin ja edellisellä hallituskaudella paljon keskustelua herättäneeseen aktiivimalliin.

– Vaaleissa lupasimme muutoksen, ja sen lupauksen me halusimme näkyvän hallitusohjelmassa. Yksi keskeinen oikeudenmukaisuuslupaus oli, että aktiivimallin leikkuri puretaan ja tämä lupaus kirjattiin hallitusohjelmaan, hän sanoo.

– Kaikki se tieto, joka meillä on aktiivimallista tähän asti kertynyt, tukee sitä, että aktiivimalli on tehoton ja epäoikeudenmukainen. Siksi se puretaan, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan, sen sijaan toimeentulotuen käyttö on lisääntynyt.

Hänen mukaansa lisäksi työttömien kanssa päivittäin työskentelevien tyly arvio on, että aktiivimalli on ollut tehoton ja epätarkoituksenmukainen.

– Kolmanneksi, työttömät itse ovat kokeneet mallin syvästi epäoikeudenmukaiseksi.

Lindtmanin mukaan aktiivimallissa punnitaan hallituksen oikeudenmukaisuuslinja.

– Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä, että hallituksen on tehtävä päätökset tänä syksynä aktiivimallin leikkurin purkamiseksi. Aktiivimalli on tehoton, epätarkoituksenmukainen ja epäoikeudenmukainen. Siksi se puretaan ja unohdetaan hyllyn viimeisimpään mappiin. Se on meidän tehtävämme, Lindtman totesi.