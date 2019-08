Yliopiston sijoitus laski viime vuodesta. Vuonna 2018 Helsingin yliopisto oli sijalla 57, tänä vuonna sijalla 63.

Pohjoismaisia yliopistoja listalla on kuusi, joista kolme on ruotsalaisia.

Academic Ranking of World Universities -vertailun tuloksia on julkaistu vuodesta 2003. Listalla on nykyään tuhat parasta yliopistoa. Kärjessä on alusta asti ollut yhdysvaltalainen Harvardin yliopisto.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.