Kaikkonen myöntää keskustan olleen tuuliajolla Sipilän eropäätöksen jälkeen

Keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva puolustusministeri Antti Kaikkonen uskoo, että syyskuisen puoluekokouksen osallistujista moni pohtii vielä omaa kantaansa puheenjohtajaäänestykseen.

– Luulen, että päätökset tehdään aivan viimeisten viikkojen aikana, mahdollisesti vasta kokouspaikalla, kun on kuultu ehdokkaiden viimeiset puheenvuorot, Kaikkonen sanoo.

– Jännä kisahan tässä on ilman muuta sekä päällä että tulossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kilpakumppani on elinkeinoministeri Katri Kulmuni, jonka kanssa Kaikkonen kiertää parhaillaan keskustan piirejä puheenjohtajakiertueen merkeissä. Torstaina Kaikkonen esitteli vaalipamflettiaan Helsingissä medialle.

Valtavia linjaeroja kilpakumppanien välillä ei ole, kumpikin on korostanut sitä, että keskustan pitää kirkastaa viestiään ja nousta uuteen loistoon. Asiakysymysten osalta hieman eroa on esimerkiksi eutanasiassa, joka nousi esiin viimeksi Ylen Ykkösaamun väittelyssä. Kaikkonen kertoo kannattavansa eutanasiaa tietyin ehdoin. Kulmunin mukaan on hyvä, ettei Suomessa ole eutanasiaa.

Kaikkosen mukaan keskustan puheenjohtajakisassa on kyse myös persoonasta. Hän sanoo, että uuden puheenjohtajan on tarvittaessa heitettävä koko persoonansa peliin ja lupaa omasta puolestaan tuovansa puheenjohtajakisaan kaivattua "taisteluhenkeä, värinää ja väpinää".

– Ne, jotka minut tuntevat, tietävät kyllä, että tarpeen tullen minusta löytyy keskustapolitiikan Rymy-Eetu.

Keskusta käymistilassa

Lehdistötilaisuudessa Kaikkoselta kysyttiin, mitä hän ajattelee vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon julkisuudessa esittämästä kritiikistä siitä, että on ollut epäselvää, kuka keskustaa johtaa.

Kaikkonen myöntää keskustan olleen käymistilassa viime kuukaudet.

– Se on aivan totta, että sen jälkeen, kun puheenjohtaja (Juha) Sipilä ilmoitti jättävänsä tehtävät, niin sanoisinko, että hivenen tuuliajolla tässä on oltu, Kaikkonen muotoili, mutta korosti ymmärtävänsä Sipilän ratkaisua.

– Mutta ei tässä enää kauaa tarvitse kärvistellä. Reilu kolme viikkoa ja aurinko nousee jälleen.

Kaikkonen ei ota suoraa kantaa siihen, missä vaiheessa puolueen kannatuksen tulisi kääntyä parempia lukuja kohti uuden puheenjohtajan johdolla.

– En voi luvata mitään pikavoittoja tässä, vaikka Kaikkonen valittaisiinkin, niin en lupaa, että kannatus seuraavalla viikolla ponnahtaisi ylöspäin. Tämä on pikemminkin kestävyyslaji.

Keskustan kannatus on laahannut hyvin matalissa luvuissa. Viime viikolla julkistetussa Ylen mittauksessa kannatus oli 12,6 prosenttia. Kannatuslukuja pohtiessaan Kaikkonen huomauttaa, että poliittinen kenttä Suomessa on muuttunut, ja kolmen suuren sijaan nykyisin on useampia keskisuuria puolueita.

– Missään nimessä en aio tyytyä mihinkään 10 prosentin sarjaan, vaan on päästävä pidemmällä tähtäimellä lähemmäs 20:tä, mutta välitavoitteena nyt, että päästään edes siihen 15:n sarjaan.