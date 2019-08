Sipilä toivoo seuraajalleen vahvaa mandaattia syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa

Kuka johtaa keskustaa? Puheenjohtaja Juha Sipilä naurahtaa kysymykselle ja sanoo, että puolueessa on ollut selvät säännöt johtokuvioista.

– Sovimme puoluejohdossa niin, että minä vedän hallitusneuvottelut ja ministerivalinnat loppuun ja sen jälkeen menemme ministeri- ja eduskuntaryhmän johdon julkisuudella, Sipilä sanoo Iisalmessa keskustan ministeriryhmän ja työvaliokuntien kesäkokouksessa.

Kesän aikana järjestely on kuitenkin herättänyt hämmennystä julkisuudessa. Hallituskumppani vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on esimerkiksi esittänyt kritiikkiä siitä, että on ollut epäselvää, kuka keskustaa oikeastaan tällä hetkellä johtaa.

Sipilä ilmoitti luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta huhtikuisen vaalitappion jälkeen. Uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuun alussa.

Paikasta kisaavat elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen. Lisäksi kiinnostuksensa on ilmaissut hartolalainen Jari Tasanen.

Sipilä huomauttaa esittäneensä alun perin, että ylimääräinen puoluekokous olisi pidetty jo juhannuksena.

– Mutta kyllä minä pidän tätä parempana. On ollut rauhassa aikaa tälle puheenjohtajakierrokselle ja -kampanjalle. Monien vaalien jälkeen ihmiset ovat heränneet tähän puheenjohtajakampanjaan, Sipilä arvioi.

Sipilä ei ole huolissaan gallupeista

Keskustan kannatuslukemat ovat laahanneet alhaisissa lukemissa. Toissa viikolla julkistetussa Ylen mittauksessa kannatus oli 12,6 prosenttia.

Sipilä ei ota suoraan kantaa siihen, missä vaiheessa keskustan kannatuksen pitäisi kääntyä. Hän korostaa, että seuraavan puheenjohtajan ei kannata lähteä tavoittelemaan pikavoittoja, vaan pitkäjänteistä suunnanmuutosta.

– Nyt olemme vaalikauden alussa ja nyt tehdään sitten linjauksia tästä eteenpäin. Uusi puheenjohtaja ottaa sitten oman roolin ja paikkansa. En minä ole näistä gallupeista huolissani, Sipilä sanoo.

Sipilä toivoo, että hänen seuraajansa saa vahvan mandaatin syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa ja aikaa näyttää kykyjään myös pidemmälle kuin vain seuraavaan puoluekokoukseen, joka on ensi kesänä.

Julkisuudessa on myös keskusteltu hallituskumppaneiden erimielisyyksistä, esimerkiksi keskustan ja vihreiden välillä. Sipilä kuvailee keskustelua "alkuvaiheen sondeeraukseksi", eli tunnusteluksi.

– Kyllä se latu sieltä varmasti löytyy.