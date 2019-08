Yön uutiskooste: Pääministeri Rinne tapaa pohjoismaiset kollegat, Gran Canarian maastopalot levittävät tuhoaan

Pääministeri Rinne tapaa pohjoismaiset kollegat ja Saksan Merkelin Islannissa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) osallistuu tänään Pohjoismaiden pääministereiden epäviralliseen kokoukseen Reykjavikissa. Rinne esittelee kokouksessa Suomen EU-puheenjohtajuuden painopisteitä, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Puheeksi noussee myös Britannian EU-ero. Rinne kertoi eilen illalla puhuneensa pääministeri Boris Johnsonin kanssa puhelimessa ja suostuneensa tämän ehdotukseen tapaamisesta lähiaikoina.

Islannin kokouksessa vierailee myös Saksan liittokansleri Angela Merkel, joka tapaa Johnsonin Berliinissä jo huomenna.

Kokoomuksen puoluejohto kokoontuu tänään Turussa

Oppositiopuolue kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohto kerääntyy tänään kesäkokoukseen Turkuun.

Ohjelmassa on esimerkiksi puheenjohtaja Petteri Orpon puhe aamupäivällä sekä iltapäivällä yleisötilaisuus Turun Kauppahallissa.

Kokoomus siirtyi kevään vaalien myötä oppositioon kolmen kauden hallitustaipaleen jälkeen. Viimeksi puolue oli oppositiossa kaudella 2003–2007. Oppositiosta hallitusta haastaa myös perussuomalaiset, joka on viime kuukausien kannatusmittauksissa noussut maan suosituimmaksi puolueeksi.

Kesäkokous jatkuu vielä keskiviikkona.

Presidentti Niinistö puhuu suurlähettiläille Helsingissä

Suomen suurlähettiläiden vuosittainen tapaaminen jatkuu tänään Helsingissä. Ohjelmassa on esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro.

Suurlähettiläspäivillä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköt kokoontuvat vuosittaiseen tapaamiseen. Nelipäiväinen tapahtuma päättyy torstaina.

Niinistö tapaa keskiviikkona Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingissä. Työvierailun ohjelmaan kuuluu esimerkiksi keskusteluja ja yhteinen päivällinen.

Niinistö ei vielä viime viikolla Ahvenanmaan-vierailunsa yhteydessä halunnut kertoa tarkemmin, mitä aiheita hän aikoo ottaa Putinin kanssa esille.

Helsingin Sanomien toimittaja ja KRP mittelevät korkeimmassa oikeudessa siitä, saako poliisi tutkia toimittajan työvälineitä

Korkein oikeus käsittelee tänään Helsingin Sanomien toimittajan ja keskusrikospoliisin kiistaa toimittajan työvälineiden tutkimisesta ja hyödyntämisestä tutkinnassa. Tutkinta koskee lehden julkaisemaa juttua Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen viestikoekeskuksen toiminnasta.

Poliisi teki toimittajan kotiin kotietsinnän joulukuussa 2017 pian sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut muun muassa salaiseksi leimattuihin asiakirjoihin perustuvan artikkelin.

Myös kotietsinnän ja toimittajan työvälineiden takavarikoimisen laillisuudesta riideltiin, ja ne katsottiin lailliseksi korkeinta oikeutta myöten. Etsintä tehtiin sen jälkeen, kun toimittaja joutui soittamaan palokunnan paikalle, koska hän yritti tuhota tietokoneensa.

Rajuja ukkosia valtaosassa maata, sää melko lämmintä

Valtaosassa Suomea on syytä varautua tänään rajuihin ukonilmoihin, ilmenee Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta. Salamoinnilta vältytään ennusteen mukaan vain Pohjanmaan maakunnissa, Satakunnassa, Ahvenanmaalla sekä Luoteis- ja Kaakkois-Lapissa.

Sää on kuitenkin melko lämmintä. Päivälämpötilat saattavat kivuta maan länsi- ja itäosissa enimmillään 22 asteeseen, pohjoisessakin voidaan mitata 20 astetta.

Läntisillä merialueilla tuulee tänään navakasti. Perämeren pohjoisosaan on annettu myös aallokkovaroitus.

Koulurauha julistetaan tänään Kajaanissa

Alkaneelle lukuvuodelle julistetaan tänään koulurauha Kajaanissa. Valtakunnallinen koulurauha julistetaan alkavaksi puoliltapäivin.

Koulurauhan julistuksella halutaan muistuttaa jokaista lasta, nuorta ja aikuista syyslukukauden alkaessa, että kaikilla pitää olla oikeus hyvään, turvalliseen ja tasa-arvoiseen, viihtyisään sekä kannustavaan koulunkäyntiin.

Oppilaat ovat valinneet vuoden koulurauhateemaksi vastuun ja sloganiksi ”Pidetään huolta”.

Koulurauha on muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen ja Opetushallituksen yhteinen ohjelma.

Loviisan tulipalossa tuhoutui ravintola, viereiset puuaitat vain puolentoista metrin päässä

Itä-Uudellamaalla Loviisan Laivasillalla ravintola on tuhoutunut tulipalossa. Päivystävän palomestarin mukaan kattoon levinnyttä paloa sammutetaan aamuun asti.

Ohikulkija huomasi palon hieman ennen puoltayötä lähellä Loviisan vierasvenesatamaa. Ravintola oli suljettuna.

Pelastuslaitoksen oli ensitöikseen estettävä palon leviäminen, sillä viereiset puiset aitat ovat vain noin puolentoista metrin päässä palavasta rakennuksesta.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Amerikkalaiset teknologiajätit älähtivät Ranskan digiverosta

Yhdysvaltalaiset teknologiajätit Amazon, Facebook ja Google ovat ilmaisseet närkästyksensä Ranskan tuoreesta digiverosta. Yhtiöiden mielestä digivero on syrjivä, koska se vaikuttaa käytännössä vain muutamiin yhtiöihin.

Ranskan digiveron tarkoituksena on kerätä veroa ulkomaisilta suuryrityksiltä, jotka keräävät maassa suuret tuotot mutta eivät maksa niistä juuri lainkaan veroa. Teknologiajättien mielestä Ranskan malli johtaa kaksoisverotukseen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallintokin vastustaa digiveroa, ja Trump on uhkaillut Ranskaa vastatoimilla. Yhdysvallat on ajanut kansainvälistä digiveroratkaisua G20-maiden kesken. (Lähde: AFP)

Gran Canarian maastopalot levittävät tuhoaan - 9 000 evakuoitu, kansallispuiston harvinaisuudet vaarassa

Gran Canarian suositulla lomasaarella riehuva maastopalo jatkaa leviämistään. Paikallisviranomaisten mukaan jo noin 9 000 ihmistä on evakuoitu kodeistaan, ja palo on tuhonnut 10 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi sata ihmistä on jäänyt eristyksiin Artenaran kulttuurikeskukseen, jonka alueelle ei tällä hetkellä pääse.

Espanjalle kuuluvalle saarelle on saapunut satoja uusia pelastustyöntekijöitä. Tällä hetkellä tuhoisan palon sammuttamiseen osallistuu jo yhteensä 1 000 ihmistä. Lisäksi 14 sammutushelikopteria ja -lentokonetta yrittää saada paloa hallintaan. (Lähde: AFP)

EM-kisoihin valmistautuvat lentopallonaiset hävisivät Slovakialle

Suomen naisten lentopallomaajoukkue on hävinnyt Slovakialle maaottelussa. Sunnuntaina Slovakian voittanut Suomi kärsi maanantai-iltana tappion vieraskentällä Nitrassa lukemin 1–3 (25–22, 16–25, 23–25, 22–25).

Suomi ja Slovakia kohtaavat vielä tiistaina Bratislavassa epävirallisessa harjoitusottelussa.

Molemmat joukkueet valmistautuvat EM-kisoihin, jotka Suomen osalta alkavat perjantaina. Suomi pelaa EM-alkulohkonsa Turkin Ankarassa, Slovakia puolestaan isännöi yhden alkulohkoista.

Pogba epäonnistui pilkulta, ManU jäi tasapeliin Wolvesin vieraana

Manchester United sai tyytyä tasapeliin Wolverhamptonin vieraana jalkapallon Englannin Valioliigan toisella kierroksella maanantai-iltana. Wolves ja ManU tasasivat pisteet maalein 1–1.

Kauden avausottelussaan Chelsean maalein 4–0 murskannut ManU meni Wolverhamptonissa ensimmäisellä puoliajalla johtoon Anthony Martialin maalilla. Ruben Neves kuitenkin tasoitti, kun toista puoliaikaa oli pelattu kymmenisen minuuttia.

ManUlle vihellettiin toisella puoliajalla myös pilkku, mutta Paul Pogban yritys epäonnistui.