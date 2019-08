HS: Fonectalla laaja tietovuoto – mukana arkaluonteisia henkilötietoja

Markkinointi- ja yhteystietoyhtiöKohdistamiskone B2C -palvelusta on löytynyt merkittävä tietovuoto, kertoo Helsingin Sanomat . Yrityksille ja järjestöille suunnatussa palvelussa on ollut tavallisella asiakaskäyttäjätunnuksella saatavilla satojen järjestöjen ja yritysten rekisteritietoja. Mukana on ollut arkaluonteisia henkilötietoja.