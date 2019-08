Poliisi: Ulkomailta tuotuja koiria myyty virheellisillä tiedoilla

Länsi-Uudellamaalla epäillään kahden eri tahon syyllistyneen petoksiin ja eläintaudin levittämisvaaran aiheuttamisiin tuomalla koiranpentuja Suomeen. Poliisin mukaan epäilynä on, että muista EU-maista tuotuja koiria on myyty puutteellisilla ja virheellisillä tiedoilla eri puolelle Suomea.

Osaa koirista on väitetty Suomessa syntyneiksi. Myöhemmin ostajille on selvinnyt, että koirat on tuotu Puolasta, Latviasta, Unkarista tai Virosta vaillinaisilla papereilla. Eläinlääkärikäynneillä on havaittu, että koirat eivät ole väitetyn ikäisiä, vaan pentuvaiheen ohittaneita.

Virheellisin tiedoin on myyty yksittäisiä koiria, kyse ei alustavien tietojen mukaan ole useista kymmenistä eläimistä, kertoi rikoskomisario Jutta Saarinen STT:lle.

Kahdella myyjiksi epäillyllä taholla ei ole poliisin tietojen perusteella yhteyttä keskenään.

Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro toistaiseksi enempää laittomasta koiramyynnistä epäillyistä.