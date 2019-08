Yön uutiskooste: Brasilian presidentti lähettää sotilaita Amazonin metsäpalojen sammuttamiseen, G7-maiden kokous tuo maailman johtajat Ranskaan

Brasilian presidentti lähettää sotilaita auttamaan Amazonin metsäpalojen sammuttamisessa

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on määrännyt armeijan auttamaan Amazonin metsäpalojen sammuttamisessa.

Brasilian hallituksella on ollut kriisikokous Amazonin tilanteesta. Maassa on rekisteröity tänä vuonna liki 77 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla.

G7-maat ovat luvanneet tulevan viikonlopun kokouksessaan Ranskassa päättää konkreettisista toimista, jotta Brasilian metsätuhot saadaan loppumaan. Yksi mahdollinen toimi voisi olla EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen jäädyttäminen, jota Ranskan presidentti Emmanuel Macron väläytti. (Lähde: AFP)

Trump tarjosi Brasilialle apua taistelussa metsäpaloja vastaan

Yhdysvallat on valmis auttamaan Brasiliaa Amazonin sademetsäpalojen sammuttamisessa, kirjoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Twitterissä.

Trump kertoi keskustelleensa Brasilian presidentin Jair Bolsonaron kanssa ja tarjonneensa tälle apua.

Amazonin alueella syttyi pelkästään keskiviikon ja torstain välillä 700 uutta metsäpaloa, kertoo Brasilian avaruustutkimuskeskus (INPE). (Lähde: AFP)

Kansainväliset mediat uutisoivat ministeri Lintilän lihakommenteista

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) kommentti mahdollisesta brasilialaislihan tuontikiellosta noteerattiin perjantai-iltana suurissa kansainvälisissä medioissa.

Lintilä esitti, että EU ja Suomi selvittäisivät pikaisesti mahdollisuutta kieltää brasilialaisen naudanlihan tuonti Amazonin metsäpalojen takia.

Lintilän kommentteihin tarttui muun muassa ranskalainen uutistoimisto AFP, joka otsikoi uutisensa "Suomalaisministeri ehdottaa brasilialaista naudanlihaa pannaan Amazonin palojen takia."

Ministerin kommenteista kertoivat myös esimerkiksi brittilehti Guardian ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

G7-maiden kokous tuo maailman johtajat Ranskaan

Seitsemän maailman kehittyneintä taloutta eli niin kutsutut G7-maat kokoontuvat tänään Etelä-Ranskassa Biarritzissa. Maanantaihin saakka jatkuvan kokouksen pääteemana on taistelu eriarvoisuutta vastaan.

Kokouksessa on määrä keskustella myös kansainvälisestä turvallisuustilanteesta ja ilmastoasioista. Saksan liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja kertoi perjantaina, että myös Brasilian sademetsäpalot otetaan puheeksi kokouksessa.

G7-maihin kuuluvat Yhdysvallat, Kanada, Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Japani. Ryhmä tunnettiin aiemmin nimellä G8, mutta Venäjä potkittiin ulos vuonna 2014 Krimin valtauksen takia. (Lähde: AFP)

Trump vastasi Kiinan vastatoimiin - tullimaksut nousevat taas

Yhdysvallat vastaa Kiinan tuontitulleihin. Presidentti Donald Trump ilmoitti, että olemassa olevat 250 miljardin arvoiseen kiinalaistuontiin kohdistuvat Yhdysvaltain tullit nousevat lokakuun alussa 25 prosentista 30 prosenttiin.

Lisäksi syyskuun alussa voimaan tulevat uudet tullit 300 miljardin arvoiselle tuonnille nousevat 10:stä 15 prosenttiin.

Tullien korotus on vastatoimi Kiinan perjantaina ilmoittamille uusille tulleille, jotka koskevat 75 miljardin arvoista tuontia Yhdysvalloista. Kiinan tullit taas olivat vastaus Yhdysvaltain aiempiin tulleihin. (Lähde: AFP)

Pääministeri Johnson lupaa, että brexitin jälkeisestä Britanniasta tulee ulospäin suuntautuva

Britannian pääministeri Boris Johnson lupaa rakentaa brexitin jälkeisestä Britanniasta kansainvälisen ja ulospäin suuntautuvan.

Johnson esitti viestinsä G7-maiden johtajille tänään alkavan huippukokouksen alla. Pääministeri sanoi, että ne jotka olettavat Britannian vetäytyvän maailmasta ovat erehtyneet pahasti.

Johnsonin mukaan Britannia ei aio laistaa velvollisuuksistaan yhtenä kansainvälisen järjestyksen tukipilareista.

Britannian on tarkoitus jättää EU lokakuun lopussa. (Lähde: AFP)

Kysely: Neljä viidestä kuntajohtajasta ei usko, että valtio korvaa kunnille aiheutuvat lisäkulut täysimääräisesti

Valtaosa kuntajohtajista ei usko valtion korvaavan täysimääräisesti kunnille hallituksen päätöksistä syntyviä lisäkuluja, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan kuntien tehtäviä tai velvoitteita vähentävät tai lisäävät toimet ja kuntatalouteen vaikuttavat veromuutokset korvataan kunnille.

83 prosenttia kyselyyn vastanneista kuntajohtajista arvioi tavoitteen kulujen korvaamisesta jäävän joko varmasti tai todennäköisesti toteutumatta. Kuntien kuluja tulee kasvattamaan esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen.

Vajaalle 300 kuntajohtajalle lähetetty kysely keräsi 121 vastausta. Kysely tehtiin tässä kuussa.

Kristillisdemokraatit valitsevat puheenjohtajiston tänään Oulussa - Essayahilla ei haastajia

Kristillisdemokraatit valitsevat tänään puoluekokouksessa Oulussa puheenjohtajiston. Puheenjohtajaksi on ehdolla jatkokautta hakeva Sari Essayah. Hänelle ei ole ilmaantunut haastajia.

Puolueen puheenjohtaja Essayah kertoi elokuun alussa sairastumisestaan rintasyöpään. Tällä viikolla Essayah kertoi tiedotteessa lähtevänsä mukaan puheenjohtajakisaan. Päätös ei ollut itsestäänselvyys, sillä tiedotteen mukaan syöpädiagnoosi sai hänet pohtimaan jatkoaan puoleen puheenjohtajana.

Essayah on johtanut puoluetta vuodesta 2015.

Lentopallonaiset haastavat kotijoukkue Turkin EM-areenalla

Naisten lentopallomaajoukkueen pelaajat joutuvat korottamaan tänään ääntään, jos he toivovat pelikaverin kuulevan ohjeet Ankaran Spor Salonu -areenalla. A-lohkon kotijoukkueella Turkilla on äänekäs yleisö.

Turkki avasi turnauksen eilen voittamalla Kreikan myöhäispelissä 3–0. Suomi hävisi suoraan kolmessa erässä maailmanmestari Serbialle.

Turkin ja Suomen ottelu alkaa kello 19.30.

Suomi lähtee altavastaajana perinteiseen yleisurheilumaaotteluun

Perinteinen Ruotsi–Suomi-yleisurheilumaaottelu käynnistyy tänään Tukholmassa, mutta kauden tulostaso huomioiden Ruotsi on ennakkosuosikki. Suomi puolustaa miehissä viime vuoden voittoa, mutta naisten edellisestä voitosta on kulunut jo neljä vuotta.

Lauantain ohjelmassa ovat muun muassa naisten keihäänheitto, miesten seiväshyppy, miesten kolmiloikka ja naisten pituushyppy. Ilta huipentuu pikaviesteihin.

Viikonloppuna kisataan myös poikien ja tyttöjen maaottelut.