IL: Siilinjärvelle tuli yhdellä Eurojackpo-pelivoitolla käsittämättömät 50 miljonääriä

Peli oli pelattu K-Supermarket Herkkupadassa.

Herkkupadan kauppias Jyrki Huttunen kertoi Iltalehdelle, että kyseessä oli 50 ihmisen kimppapeli.

– Voitto meni hyvälle porukalle. Kaupalla on ollut yleinen porukkajuttu. Siinä on 50 iloista ihmistä, Huttunen kertoi lehdelle.

Veikkaus kertoi, että voittokuponkeja oli vain yksi. Tämän selittää se, että kaupassa oli myynyt osuuksia keräämällä nimilistaa.

– Kaupalla on tehty tällainen nimilista. Yksi kuponki on kaupalla ja meillä on nimilista, jossa on 50 nimeä, kauppias kerto Iltalehdelle.

Nyt kuponkia säilytetään kassakaapissa.

Ilta-Sanomien mukaan jokainen pelaaja on osallistunut peliin 10 euron panoksella.

Noin 92 miljoonan euron potti tarkoittaa 50:lle jaettuna noin 1,8 miljoonan kokoista pottia per henki. Mikäli kaikki pelaajat ovat olleet paikkakuntalaisia, on 20 000 asukkaan Siilinjärvelle tullut yhdessä yössä 50 miljonääriä.