Poliisi uudistaa varustustaan kehityksen mukana, mutta myös väkivallan uhka on huomioitu – "Mukavampi seurata kohdetta luodinkestävällä ajoneuvolla"

Poliisilla on käytössään panssaroituja ajoneuvoja. Myös poliisin aseistusta on viime vuosina uusittu. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Poliisin suorituskykyä on osittain parannettu väkivallan uhan takia, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Alanen. Poliisin kohtaama väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut Suomessa tällä vuosituhannella. Samoin poliisin voimakeinojen käyttö on kaksinkertaistunut.