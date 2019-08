Yön uutiskooste: Ministeri Kiuru haluaa hoitajakäynnit maksuttomiksi, Greta Thunberg vaatii Trumpia kuuntelemaan tiedettä

Käräjäoikeus päättää tänään Porvoon poliisiampumisesta epäiltyjen vangitsemisesta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päättää tänään Porvoon poliisiampumisesta epäiltyjen miesten vangitsemisesta. Poliisi vaatii käräjäoikeutta määräämään heidät tutkintavankeuteen ainakin murhan yrityksistä epäiltyinä.

Toisella epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen. STT:n tietojen mukaan 30- ja 25-vuotiaat miehet ovat veljeksiä.

Vangitsemiskäsittelyt pidetään Vantaalla iltapäivällä. Ensin käsitellään nuoremman ja sen jälkeen vanhemman veljeksen vangitsemista.

EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat hybridiuhista Helsingissä

EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat tänään koolla Helsingissä epävirallisissa kokouksissaan. Yhteisellä lounaallaan ministerien on määrä puhua hybridiuhista.

Puolustusministerien kokous alkoi jo eilen muun muassa keskustelulla uusista teknologioista ja tekoälystä puolustuksessa.

Ulkoministerit aloittavat puolestaan tapaamisensa tänään ja jatkavat huomiseen. Keskustelun aiheina ovat muun muassa Lähi-itä, arktinen alue ja Amazonin metsäpalot.

Uutissuomalainen: Ministeri Kiuru haluaa hoitajakäynnit maksuttomiksi

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kannattaa perusterveydenhuoltoon maksuttomia hoitajakäyntejä, kertoo Uutissuomalainen.

Kiurun mukaan maksuttomat hoitajakäynnit palvelisivat hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon isoja tavoitteita eriarvoisuuden vähentämisestä sekä palveluiden saatavuudesta.

Asia on esillä, kun asiakasmaksulakia ryhdytään uudistamaan. Kiurun mukaan asiakasmaksulain uudistus on korkealla hallituksen tärkeysjärjestyksessä.

Edellisen hallituksen rauenneessa esityksessä sairaanhoitajan vastaanottokäynnin enimmäismaksuksi esitettiin 11,50 euroa.

Yli miljoona brittiä allekirjoitti vetoomuksen Johnsonin viimeisintä brexit-päätöstä vastaan

Yli miljoona brittiä on allekirjoittanut vetoomuksen, jolla vastustetaan pääministeri Boris Johnsonin päätöstä lykätä parlamentin istuntokautta. Verkkovetoomus keräsi yli miljoona allekirjoitusta vain muutamassa tunnissa.

Johnson ilmoitti eilen, että hän lykkää parlamentin istuntokauden aloitusta lokakuun 14. päivään. Näin ollen kansanedustajille jää vain reilut kaksi viikkoa aikaa tehdä jotain ennen mahdollisen kovan brexitin toteutumista.

Vetoomuksen verkkosivuilla todetaan, että parlamentin istuntokautta ei saa lykätä, jos Britannian EU-eron aikataulua ei pidennetä tai eroa peruta kokonaan. (Lähde: AFP)

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg: Trumpin on kuunneltava tiedettä

New Yorkiin saapunut ilmastoaktivisti Greta Thunberg vaatii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kuuntelemaan tiedettä. Thunberg myös totesi toimittajille, että sodan luontoa vastaan on loputtava. Hänen mukaansa Amazonilla riehuvat metsäpalot ovat selvä merkki siitä, että ihmisten pitää lopettaa luonnon tuhoaminen.

Ruotsalainen Thunberg saapui Manhattanille myöhään keskiviikkona Suomen aikaa noin kaksi viikkoa kestäneen purjehduksen jälkeen. Thunberg osallistuu YK:n ilmastohuippukokoukseen, joka järjestetään New Yorkissa syyskuussa. (Lähde: AFP)

Floridaan julistettiin hätätila hurrikaaniksi yltyneen Dorianin takia

Yhdysvalloissa Floridassa on julistettu hätätila Dorian-hurrikaanin takia.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis julisti hätätilan, jotta osavaltio voi valmistautua kunnolla lähenevään myrskyyn.

Hurrikaanin ennustetaan iskeytyvän Floridan tai Georgian rannikolle viikon loppuun mennessä.

Dorian yltyi hurrikaaniksi keskiviikkona Neitsytsaariin kuuluvan Saint Thomasin kohdalla. Kovimmillaan puuskatuuli puhalsi lähes 50 metriä sekunnissa.

Dorianin pelättiin keskiviikkona moukaroivan Puerto Ricoa, mutta saari näyttää säästyvän pahimmilta tuhoilta. Hurrikaanin silmä on siirtynyt saarelta kohti Atlanttia. (Lähde: AFP)

Senaattori Kirsten Gillibrand jättää demokraattien presidenttitaiston

Yhdysvalloissa senaattori Kirsten Gillibrand jättää kisan demokraattien presidentinvaaliehdokkuudesta. Asiasta kertoivat useat yhdysvaltalaismediat.

New Yorkin senaattorina toiminut Gillibrand esiintyi kampanjansa aikana naisten tasa-arvon ja perheiden oikeuksien puolustajana. New York Times mukaan Gillibrand päätti luopua kisasta nyt, koska hän ei olisi saanut osallistua demokraattien seuraavaan tv-väittelyyn. Väittelyillä on Yhdysvaltojen vaaleissa iso merkitys.

Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaa ennätysmäärä nimiä. Kisassa on mukana vielä parikymmentä ehdokasta.

Romaniassa muhii hallituskriisi

Romanian hallitus on vaarassa kaatua. Romanian presidentti vaatii, että sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus mittauttaa luottamuksensa parlamentissa.

Pääministeri Viorica Dancilan hallituksen asema parlamentissa heikkeni, kun sosiaalidemokraattien hallituskumppani, liberaalipuolue Alde jätti hallituksen maanantaina. Keskiviikkona hallitus koki uuden kolauksen, kun sen ajama kiistanalainen laki poliitikoiden korruptiotuomioiden perumiseksi kuopattiin parlamentissa.

Keskustaoikeistolainen presidentti Klaus Iohannis on ollut hallituksen tiukka kriitikko. (Lähde: AFP)

Federer eteni jatkoon, vaikka hävisi jälleen avauserän

Tennislegenda Roger Federer on edennyt kolmannelle kierrokselle Yhdysvaltain avoimissa. Federer hävisi avauserän, mutta kukisti Bosnia-Hertsegovinan Damir Dzumhurin lopulta 3–6, 6–2, 6–3, 6–4.

Sveitsiläinen Federer oli hävinnyt avauserän myös ensimmäisen kierroksen ottelussaan intialaista Sumit Nagalia vastaan.

Naisissa jatkopaikkansa lunastivat Tshekin kolmossijoitettu Karolina Pliskova ja Ukrainan viitossijoitettu Elina Svitolina. Svitolina pudotti seitsenkertaisen Grand slam -voittaja Venus Williamsin lukemin 6–4, 6–4. (Lähde: AFP)

Viime kevään välieräjoukkue Ajax selvitti tiensä Mestarien liigaan

Viime kaudella jalkapallon Mestarien liigan välieriin selvinnyt Ajax nähdään myös tällä kaudella Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Hollantilaisjoukkue selvisi jatkoon karsintafinaaleista kaatamalla kyproslaisen APOEL Nikosian. Avausosa viime viikolla Kyproksella oli päättynyt maalittomaan tasapeliin, mutta nyt Ajax otti kotonaan Amsterdamissa 2–0-voiton.

Ajaxin maaleista vastasivat Edson Alvarez ja Dusan Tadic.

Lohkovaiheeseen selvisivät keskiviikon karsintafinaaleista myös belgialainen Club Brugge ja tshekkiläinen Slavia Praha.