Metsästysajat pitenevät moniaalla – metson ja teeren talvimetsästys on mahdollista osassa maata

Metsäkanalintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna yleisesti ottaen hyvin, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsästysajat pitenevät suuressa osassa maata. Osassa maata on mahdollista kokeilla myös metson ja teeren talvimetsästystä.

Metsästäjäjärjestöt ovat ministeriön mukaan toivoneet metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista.

– Metsäkanalintujen metsästysajat perustuvat tarkkaan kantojen seurantaan. Vahvat lintukannat antavat tulevalla kaudella mahdollisuuden kokeilla talvimetsästystä osassa maata. Vastaavasti metsästysaikoja lyhennetään aina, jos kannan tila sitä vaatii, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Erityisesti metson ja teeren kantojen tiheydet ovat nyt monin paikoin lähellä vuonna 1989 alkaneiden kolmiolaskentojen korkeimpia tuloksia. Edellinen vastaava huippuvuosi oli vuosi 2011.

Metsäkanalintukannat vaihtelevat tyypillisesti syklisesti nousten muutamia perättäisiä vuosia ylöspäin ja laskien vastaavasti muutamia perättäisiä vuosia alaspäin. Kun lintukanta on kasvuvaiheessa, se kestää paremmin metsästystä.

Metsäkanalintukannat ovat elpyneet 1990-luvulta

Ministeriön mukaan Itä-Lapin ja Koillismaan alueiden pitkään jatkunut metsokannan kasvu antaa nyt mahdollisuuden kokeilla ukkometsojen metsästystä myös vuodenvaihteen jälkeen 20.–31. tammikuuta 2020 välisenä aikana. Myös koirasteeren talvimetsästys sallitaan niin, että metsästysalue kattaa samana aikana Itä-Lapin ja Koillismaan lisäksi Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Utajärven ja Vaalan kunnat.

Teeren yleinen metsästysaika pitenee useilla alueilla kuukaudella. Myös pyyn metsästysajat pitenevät useilla alueilla. Eteläisessä Suomessa metson ja teeren metsästysaikoja toisaalta lyhennetään useilla alueilla.

Metsäkanalintukannat taantuivat 1960-luvulta 1990-luvulle tultaessa, ja kannat olivat alamaissa lähes vuosikymmenen. Sen jälkeen 2000-luvulle tultaessa lintukantojen sykliset, voimakkaat vaihtelut näyttävät palanneen, ja monilla alueilla lintukannat näyttävät pitkällä aikavälillä vahvistuneen.

Riekkokanta on taantunut 1990-luvulta lähes koko maassa Metsä-Lappia myöten, joten se on rauhoitettu kokonaan suuressa osassa maata. Riekon metsästys on sallittua normaalisti vain Ylä-Lapissa ja sen lisäksi lyhennetty metsästyskausi on sallittu rajatulla alueella lähinnä Itä-Lapin ja Koillismaan kunnissa.