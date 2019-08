Yön uutiskooste: Sähköpostiviesteissä yritetään kiristää rahaa tappouhkauksin, EU:n ulkoministerit keskustelevat tänään Finlandia-talossa

Hypo: Suomen kasvu on tältä vuodelta nähty

Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypo arvioi talouskatsauksessaan, että tämän vuoden osalta Suomen nousu on nähty ja loppuvuonna Suomi kääntyy taantumaan talouden supistuessa lievästi. Hypo ennustaa, että Suomen talouskasvu on tänä vuonna 1,3 prosenttia.

Hypon mukaan ensi vuotta on poikkeuksellisen vaikea ennustaa. Yhdistyksen mukaan ennakoivat indikaattorit lupaavat haurasta kehitystä ja pidempiaikaista ennustamista vaikeuttavat erityisesti poliittinen riski, kauppasota sekä keskuspankkien toimet ja negatiiviset korot.

Jos euroalue luisuu taantumaan Saksan, Italian tai brexitin vetämänä, ei Suomikaan selviä kuivin jaloin, Hypo arvioi.

Saderintama kastelee tänään, viikonloppuna poutaa ja lämmintä

Saderintama kastelee tänään Suomea, kun ukkossateita kulkee maan yli lännestä itään. Lännessä sää selkenee jo iltapäivällä.

Ajankohtaan nähden tavanomaista korkeampia lämpötiloja mitataan myös tänä viikonloppuna, joka on perjantain sateiden jälkeen poutainen ja lämmin.

Syyskuun ensimmäisenä päivänä sunnuntaina saattaa helleraja 25 astetta rikkoutua paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa.

Viikonloppuna juhlitaan kesä- ja mökkikauden päättäjäisiä eri puolilla maata

Tänä viikonloppuna vietetään mökkeily- ja veneilykauden päätösjuhlaa eli venetsialaisia. Juhlaperinteeseen kuuluu ilotulitteiden ampuminen veden äärellä, mutta myös kokkojen ja nuotioiden polttaminen. Yli satavuotias perinne on levinnyt Pohjanmaan rannikolta myös muualle Suomeen. Venetsialaisia juhlitaan etenkin Kokkolassa, Kalajoella ja Pietarsaaressa.

Suurin osa kaupungeista sallii myös yksityiset ilotulitukset.

Tutkimus: Maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten lasten koulutuserot johtuvat muusta kuin maahanmuuttajataustasta sinänsä

Maahanmuuttajien lapset suorittavat huomattavasti harvemmin toisen asteen tutkinnon kuin Suomessa syntyneet. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että eroa selittävät perhetausta, asuinalue ja perheen tulotaso, ei maahanmuuttajatausta sinänsä.

Kun otetaan tausta huomioon, Suomessa syntyneet maahanmuuttajien lapset suorittavat toisen asteen tutkinnon vähintään yhtä todennäköisesti kuin samankaltaiset suomalaistaustaiset lapset, ilmenee Journal of Economic Geography -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Sähköpostiviesteissä yritetään kiristää rahaa tappouhkauksin

Liikkeellä on sähköpostiviestejä, joissa yritetään kiristää rahaa tappouhkauksin. Tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo, että heidän tietoonsa on tullut kourallinen kyseisiä viestejä.

Kontisen mukaan sähköposteja on osoitettu organisaatioiden johtohenkilöille. Viestit ovat olleet englanniksi ja niiden sisältö on ollut kaikissa viesteissä sama. Viesteissä on vaadittu vastaanottajalta 10 000 dollaria.

Poliisihallituksesta kerrotaan, että tappouhkausviesteistä on tehty tänä vuonna noin kymmenen rikosilmoitusta.

EU:n ulkoministerit keskustelevat tänään Euroopasta ja arktisesta alueesta Finlandia-talossa

EU:n ulkoministerit ovat tänään koolla epävirallisessa kokouksessa Helsingissä Finlandia-talossa. Ministerien on määrä keskustella Euroopasta ja arktisesta alueesta sekä Länsi-Balkanin kumppanien kanssa. Päivän ohjelmassa on myös lounaskeskustelu ihmisoikeuksista.

Epäviralliset ministerikokoukset kuuluvat Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan.

Myös Georgian osavaltioon hätätila hurrikaani Dorianin vuoksi

Yhdysvalloissa Georgian osavaltio on julistanut hätätilan lähestyvän hurrikaani Dorianin takia.

Georgian kuvernöörin mukaan hurrikaani saattaa aiheuttaa asukkaille katastrofaalisia seurauksia rannikolla Yhdysvaltojen kaakkoisosassa.

Georgian eteläinen naapuriosavaltio Florida julisti hätätilan jo aiemmin. Hurrikaanin arvioidaan saavuttavan Yhdysvaltojen rannikon maanantaina. Dorianin on ennustettu voimistuvan jopa nelosluokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla. (Lähde: AFP)

Entinen FBI-pomo Comey sai risuja USA:n oikeusministeriöltä

Yhdysvaltain oikeusministeriö kritisoi liittovaltion poliisin FBI:n entistä johtajaa James Comeya. Oikeusministeriön ylitarkastajan mukaan Comey rikkoi FBI:n sääntöjä, kun hän vuoti luottamuksellisia muistioita julkisuuteen.

Comey teki vuonna 2017 muistioita tapaamisistaan presidentti Donald Trumpin kanssa. Trump antoi lopulta Comeylle potkut. Comey jakoi muistioita ystävälleen, joka antoi ne medialle.

Oikeusministeriö katsoo, että Comey antoi FBI:n työntekijöille vaarallisen esimerkin asettamalla omat tavoitteensa sääntöjen yläpuolelle.

Comeyn vuotamissa muistioissa ei ollut salaisiksi luokiteltuja tietoja. (Lähde: AFP)

Johtava demokratia-aktivisti pidätetty Hongkongissa

Honkongissa on pidätetty johtava demoraktia-aktivisti vain päivää ennen viikonlopulle suunniteltuja mielenosoituksia. Asiasta kertoi Demosisto-puolue, jonka johtoon pidätetty aktivisti Joshua Wong kuuluu.

Puolue kertoo Twitterissä, että Wong pidätettiin kadulta aamulla paikallista aikaa.

Poliisi ei ole antanut lupaa mielenosoituksiin tulevana viikonloppuna. Viime viikonlopun mielenilmaukset päättyivät väkivaltaisuuksiin, joiden aikana poliisi käytti vesitykkejä ja ampui varoituslaukauksen yrittäessään hajottaa mielenosoittajien joukkoja. (Lähde: AFP)

Kontinen ja Peers voittivat kolmessa erässä US Openin avauskierroksella

Henri Kontinen ja John Peers ovat selviytyneet jatkoon tenniksen Yhdysvaltain avointen nelinpelin ensimmäiseltä kierrokselta. Suomalais-australialainen pari toipui avauserän tappiostaan ja voitti meksikolaisen Santiago Gonzalezin ja pakistanilaisen Aisam-Ul-Haq Qureshin kolmessa erässä 5–7, 7–6, 6–3.

Kontinen ja Peers on sijoitettu turnauksessa 14:nneksi. Toisella kierroksella he kohtaavat Argentiinan Leonardo Mayerin ja Portugalin Joao Sousan.

Nelossijoitettu Halepin tie nousi pystyyn Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa

Romanian Simona Halep on yllättäen pudonnut jatkosta tenniksen Yhdysvaltain avointen toisella kierroksella. Turnauksen neljänneksi sijoitettu Halep hävisi Yhdysvaltojen Taylor Townsendille kolmessa erässä 6–2, 3–6, 6–7. Townsend on maailmanlistalla sijalla 116.

Yhdysvaltain avoimet on ollut Halepille vaikea turnaus, sillä hän putosi jatkosta jo ensimmäisellä kierroksella viime ja toissa vuonna.

Halep voitti heinäkuussa Wimbledonin tennisturnauksen loppuottelussa Yhdysvaltojen Serena Williamsin selvin luvuin kahdessa erässä. (Lähde: AFP)