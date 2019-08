Rukiista odotettavissa suurin sato lähes kolmeenkymmeneen vuoteen

Syksyn satonäkymät ovat hyvät syysviljoilla eli syysrukiilla ja -vehnällä, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Kevät- ja syysrukiin yhteisen sadon odotetaan nousevan suurimmaksi lähes kolmeenkymmeneen vuoteen.

Heinäkuun kuivuus sen sijaan heikensi viljan satonäkymät tavanomaisiksi. Perunasatoa taas kurittivat heinäkuussa poikkeukselliset hallayöt. Rypsin ja rapsin sato on jäämässä heikoimmaksi 40 vuoteen.

– Viljasatoarvio on 3,5 miljardia kiloa, joka vastaa viimeisten viiden vuoden keskiarvoa. Viime vuonna korjattiin 2000-luvun heikoin sato, joten siitä viljasadon määrä kasvaa noin neljänneksen, toteaa Luken yliaktuaari Anneli Partala.

Sadossa on tänä vuonna suuria vaihteluita jopa toisiaan lähellä sijaitsevilla peltoalueilla.

Ohra on viljellyin

Vaikka ruis onkin Suomen neljästä pääviljasta vähiten viljelty, on sen sato merkittävä suomalaisten ruokapöydissä. Arvioitu lähes 160 miljoonan kilon ruissato riittää puoleksitoista vuodeksi kotimaiseen kulutukseen. Rukiin osuus koko viljasadosta on noin viisi prosenttia.

Ohra on Suomessa suurimmalla alalla viljelty vilja. Ohran satoarvio, lähes 1,5 miljardia kiloa, on yli 40 prosenttia koko viljasadosta.

Kaurasta on tulossa keskimääräinen noin miljardin kilon sato.

Rypsin ja rapsin sato jää noin 40 miljoonaan kiloon, mikä on alle neljännes vuoden 2006 huippusadosta. Rypsin ja rapsin viljelyala on pienin sitten vuoden 1979 ja hehtaarisato on alhainen.

Lämmin alkukesä siivitti nurmikasvien kasvua ennen juhannusta. Ensimmäinen säilörehusato, kuten myös kuivaheinäsato, olivat hyviä ja laadukkaita. Nurmen kasvu tyrehtyi heinäkuun kuivuudessa ja toinen sato jäi niukaksi. Osasta nurmikasvustoa päästään korjaaman syksyn kuluessa kolmas sato ja sateita saaneilla alueilla.