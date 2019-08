Iso moottorivene ilmiliekeissä Helsingin edustalla – sivullinen purjeveneilijä pelasti veneestä kolme ihmistä

Helsingin edustalla paloi 38-jalkainen eli lähes 12-metrinen moottorivene, kertoo merivartiosto. Moottoriveneessä oli kolme ihmistä, jotka sivullinen purjeveneilijä pelasti ennen merivartioston saapumista.

Merivartioston Twitterissä julkaisemasta kuvasta näkee, että vene oli ilmiliekeissä ja siitä nousi musta paksu savupatsas.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Myöskään siitä ei ole tietoa, mistä kohtaa venettä palo sai alkunsa.

Merivartioston mukaan vene paloi Helsingin Hramtsowin lähellä. Palo saatiin sammutettua kello kolmen jälkeen iltapäivällä, mutta merivartioston mukaan on yhä mahdollista, että vene syttyy palamaan uudelleen.

– Lasikuituvene on ikävä sammuttaa ja se syttyy helposti uudelleen. On myös mahdollista, että veneessä on yhä olemassa palopesäkkeitä, sanoo kapteeniluutnantti Aki Salomaa Suomenlahden merivartiostosta STT:lle.

Sekin on vielä mahdollista, että vene uppoaa.

– Tällaisissa tapauksessa vene hyvin todennäköisesti uppoaa, Salomaa sanoo.

Hän kertoo, että paloa on pyritty sammuttamaan mahdollisimman vähällä vedellä. Tällä koitetaan estää veneen uppoaminen. Sammutustavan takia on kuitenkin mahdollista, että vene tuhoutuu kokonaan.

Tällä hetkellä venettä hinataan kohti satamaa.

Merivartiosto pyrkii varmistamaan, ettei polttoainetta pääse mereen. Salomaan arvion mukaan veneessä on ainakin tuhat litraa polttoainetta.

Paloa on ollut sammuttamassa pelastuslaitoksen, merivartioston ja poliisin yksiköitä.