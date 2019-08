Entistä useampi reputtaa ajokortin ajokokeessa

Entistä useampi reputtaa nykyisin ajokortin ajokokeessa. Hylättyjen määrän kasvussa näkyy se, että ajokoulutuksen vähimmäistuntimäärää pienennettiin, arvioi yksikön päällikkö Marko Rajamäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Ajokortin suorittamista muutettiin hiljattain myös niin, että opetusluvan saamista helpotettiin.

– Opetusluvalla ajokortin hankkivien määrä on lisääntynyt todella paljon. Ajokokeen hylkäyksissä on käynyt niin, että opetuslupalaisten ja autokoulun käyneiden tulokset lähestyvät toisiaan: autokoululaisten reputusmäärä on kasvanut, opetuslupalaisten laskenut, Rajamäki valottaa.

Hänen mukaansa Suomessa näkyy nyt melko selvästi ero sinä, onko ajokortin hankkija maalta vai kaupungista.

– Kaupungeissa ajokortti hankitaan myöhemmässä iässä kuin aiemmin. Moni ajaa kortin vastaa siinä vaiheessa kun siihen on selkeä tarve, kuten lasten tulo perheeseen, monesti vasta 25–30-vuotiaana. Maaseudulla ajokortti tavataan hankkia entiseen tapaan heti 18-vuotiaana.

Myös sukupuoli näkyy siinä, miten ratissa pärjätään.

– Pojille on ollut helpompaa päästä ajokorttitutkinnosta läpi kuin tytöille. Tilanne kuitenkin muuttuu ensimmäisen ajovuoden aikana siten, että miehet ovat selkeästi yliedustettuina pahoihin onnettomuuksiin joutuneissa kuljettajissa, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Hänen mukaansa tilannetta voi lukea niin, että pojat ottavat ratissa enemmän riskejä kuin tytöt.

– Riskinotolla syödään pois se pelivara ajotaidosta.