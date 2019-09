Oikeus: Nainen kavalsi muistisairauden heikentämältä mieheltään 1,5 miljoonaa euroa Espoossa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina vankeuteen naisen, joka oli kavaltanut melkein 1,5 miljoonaa euroa muistisairaalta aviomieheltään. Oikeuden mukaan naisen toiminta oli poikkeuksellisen suunnitelmallista, erityisen törkeää ja räikeän lainvastaista.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 1997, jolloin mies oli 81-vuotias ja nainen 54. Tuolloin mies omisti seitsemän asuntoa Espoossa ja Helsingissä, kiinteistön Kirkkonummella Porkkalassa sekä mittavan sijoitusvarallisuuden. Kuollessaan vuonna 2014 miehellä ei enää ollut juuri muuta omaisuutta kuin Porkkalan kiinteistö, joka sekin oli testamentilla määrätty vaimolle.

Syytteissä oli kyse tapahtumista vuosina 2007–2010. Tuolloin vaimo oikeuden mukaan muun muassa myi asuntoja sekä siirteli miehen muita varoja itselleen. Miehellä oli vuonna 2006 todettu keskivaikea Alzheimerin tauti, joka oikeuden mukaan johti siihen, ettei tämä enää pystynyt ymmärtämään tai antamaan suostumustaan naisen toimille.

Perilliset ilmoittivat poliisille

Miehen kuoltua tämän perilliset ryhtyivät selvittämään kuolinpesän tilaa ja tekivät lopulta tutkintapyynnön poliisille vuonna 2017. Nainen kiisti rikosepäilyt ja väitti muun muassa, ettei tiennyt miehensä olleen kykenemätön merkittäviin talouttaan koskeviin päätöksiin.

Oikeus piti naisen kertomaa epäuskottavana muun muassa siksi, että tämä on koulutukseltaan erikoissairaanhoitaja, jolla oli vuosien kokemus vanhustenhoidosta. Oikeuden mukaan se, että nainen käytti hyväkseen miehen heikentynyttä tilaa pitkän ajan, osoittaa hänessä poikkeuksellisen suurta syyllisyyttä.

– (Tuomittu) on kavaltanut käytännössä kaiken tämän omaisuuden lukuun ottamatta Porkkalan kiinteistöä, joka on testamentin perusteella ollut tuleva (tuomitulle). Kyse on ollut varsin suunnitelmallisesta teosta, jonka toteuttaminen on kestänyt useita vuosia, oikeus sanoi tuomiossaan.

Mirja Helena Haapamäki, 76, tuomittiin kahden vuoden ja seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeuteen sekä korvaamaan miehensä kuolinpesälle kavalletut varat.