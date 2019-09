Järjestöt haluavat tukkia Itämeren ehdotettujen kalastuskiintiöiden porsaanreiän turskan elvyttämiseksi

Suomen luonnonsuojeluliitto ja kaksi muuta järjestöä kyseenalaistaa osan Euroopan komission esityksistä ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöiksi. Luonnonsuojeluliiton, Coalition Clean Balticin ja Fisheries Secretariatin mukaan esitykset eivät noudata tieteellisiä neuvoja esimerkiksi lohen, läntisen silakan ja itäisen turskan osalta.

Järjestöt ovat huolissaan muun muassa siitä, että komissio sallisi itäisen turskan sivusaalispyynnin, vaikka esittääkin kohdistetulle kalastukselle nollatoleranssia. Fisheries Secretariatin asiantuntija Lindsay Keenan huomauttaa, että kanta on kriisissä ja mahdollinen porsaanreikä voisi huonontaa tilannetta entisestään.

Hyvääkin komission esityksestä löytyy, jopa turskalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Pidämme hyvänä sitä, että komissio esittää itäisen turskan kalastuksen lopettamista. Kannatamme myös esitettyjä turskan lisääntymisajan rauhoituksia. Ne ovat tärkeä osa Itämeren molempien turskakantojen elvyttämistä, Keenan toteaa järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

Komissio antoi esityksensä elokuun lopussa, ja Itämeren maiden kalatalousjohtajat keskustelevat siitä tänään ja huomenna Baltfish-kokouksessa Helsingissä. Kiintiöt päätetään EU:n kalastusministerien kokouksessa lokakuussa. Järjestöjen mielestä esitys on muutamista puutteistaan huolimatta parempi ja lähempänä tieteellisiä suosituksia kuin koskaan aiemmin.

Ratkaisevat päätöksen tehdään nyt

Turskan ohella järjestöjä huolettaa Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen tilanne. Komission esityksessä lohikiintiö on yli 86 000 yksilöä, kun tieteellisen neuvonannon mukaan kaupallisen kalastuksen saalis saisi olla alle 60 000 lohta. Järjestöjen ehdotus on vieläkin alhaisempi, koska niiden mielestä on huomioitava myös Venäjän kalastus.

– EU:n lokakuun ministerineuvoston tulee noudattaa tieteellistä neuvonantoa eikä komission esitystä, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola tiedotteessa.

Ulappalajien kiintiöesityksessä ei järjestöjen mukaan ole huomioitu muiden kalojen riittävyyttä hupenevan turskakannan ruoaksi.

– Itämeren monet kalalajit ovat kriisissä, ja ilmastonmuutos pahentaa tilannetta. EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteen saavuttaminen, eli ylikalastuksen lopettaminen vuoteen 2020 mennessä, riippuu ratkaisevasti päätöksistä, jotka tehdään Suomen ollessa nyt EU:n ja Baltfishin puheenjohtajana, Veistola painottaa.