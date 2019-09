Poliisi tutkii junan ampumista Ylitorniolla – syynä voi olla metsästys

Lapissa Ylitorniolla ammuttiin haulikolla matkustajajunaa tiistai-iltana, kertoo Lapin poliisi. Haulit osuivat etelään kulkeneen junan matkustajavaunun kahteen ikkunaan ja sivuseinään sekä ravintolavaunun ikkunaan.

Matkustajavaunun ikkunat hajosivat säröille ja seinään tuli kolme ampumajälkeä. Ravintolavaunusta hajosi tuuletusikkuna. Haulit eivät kuitenkaan läpäisseet ikkunoita eikä seinää.

Ampuja on ollut junasta noin 30 metrin päässä, ja ampuminen on voinut tapahtua metsästyksen yhteydessä, poliisi kertoo. Tapahtumapaikalla Kaulinrannassa Kattilakosken alapuolella rata kulkee vesistön vieressä ja välissä on jonkin verran puustoa.

Poliisi pyytää asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon 0295-466458 tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .