Norwegianin lentäjä puhalsi alle puoli promillea marraskuussa 2018 – tutkinta lopetettiin, koska verikoetta ei lain mukaan voitu tehdä

Poliisi on lopettanut esitutkinnan tapauksessa, jossa lentoyhtiö Norwegianin lentokapteeni puhalsi alle puoli promillea Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden marraskuussa.

Rikoskomisario Timo Luoto Itä-Uudenmaan poliisista kertoo STT:lle, että esitutkinta lopetettiin näytön puutteen takia.

Lentäjää ei voitu epäillä rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä ilmaliikennejuopumuksesta, koska hänen puhallustuloksensa jäi puolen promillen rajan alle. Ilmailulaki säätää kuitenkin huumaavista aineista tiukemmin.

– Ilmailulaissa on nollatoleranssi päihteille. Siksi lentäjää epäiltiin ilmailulaissa säädetystä huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa, Luoto kertoo.

Ongelmaksi tuli se, että ilmailulain pykälä vaatii, että veren alkoholipitoisuuden pitää olla kohonnut alkoholin nauttimisesta. Pakkokeinolaki taasen ei salli verikokeen tekemistä, koska enimmäisrangaistus huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa on vain sakkoja.

Verikoe on pakkokeinolain mukaan sellainen henkilönkatsastus, joka voidaan tehdä vain, jos ihmistä on todennäköisiä syitä epäillä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai jos epäillään rattijuopumusta tai huumausaineen käyttörikosta.

Näin ollen poliisi ei voinut varmistaa seulonta-alkometrin tulosta verikokeella.

– Laki ei tässä tapauksessa antanut myöten, jotta lentäjä olisi voitu viedä verikokeeseen. Tutkinta päätettiin lopettaa sillä perusteella, että muilla toimenpiteillä kuin verikokeella riittävää näyttöä ei tultaisi saamaan, Luoto kertoo.

Lentokapteeni käyttäytyi normaalisti

Lentäjää ei missään vaiheessa epäilty muiden huumaavien aineiden käytöstä. Luodon mukaan lentokapteenin käytös oli tilanteessa täysin normaalia.

– Jos ihminen käyttäytyy jotenkin poikkeavasti tai sekavasti, hänelle voidaan tehdä pikatesti huumausaineelle. Tässä tapauksessa sitä ei tehty, koska mitään aihetta siihen ei ollut.

Poliisi on aiemmin kertonut, että ilmoitus päihtymysepäilystä tuli lentoyhtiöltä itseltään. Samana päivänä Helsinki-Vantaalla puhallutettiin useita Norwegianin työntekijöitä.

Luodon mukaan lopputulos on kinkkinen sekä viranomaisten että lentäjän kannalta.

– Nykylainsäädännön mukaan tällaiseen tilanteeseen ei ole mahdollista hakea näyttöä puolesta taikka vastaan. Jos vaikka väitettäisiin, että seulonta-alkometrissä oli vikaa, sitä ei pystyttäisi tarkistamaan eksaktilla menetelmällä. Vaikka poliisi on päättänyt tutkinnan, työnantajalle voi jäädä epäilys ja se voi pahimmassa tapauksessa vaikka päättää epäilyn kohteeksi joutuneen ihmisen työsuhteen, Luoto sanoo.

Luoto ei tiedä, miten tapauksessa epäillylle lentokapteenille kävi. Hän haluaa korostaa, että päihtymysepäilyt ovat lentoliikenteessä hyvin harvinaisia.

– Tällainen ei ole missään nimessä yleistä. Matkustajien ei ole syytä olla huolissaan lentohenkilökunnan lentokunnosta, hän sanoo.