Tuhannet koululaiset ja opiskelijat perehtyvät puualaan Silva-näyttelyssä Joensuun Laulurinteellä

Varkautelainen Kai Nousiainen esitteli Bilke-konetta ja vieressä pyörinyttä Farmikon uutuutta energiakouraa, jossa lisävarusteena on keräilykäpälä.

Selkien koulun oppilaat Veikka Koivisto ja Saku Luostarinen löysivät kännykkäsovelluksen avulla seuraavan tututstumiskohteen Silvassa.

Ukin kanssa metsällä käyminen on 12-vuotiaasta Saku Luostarisesta parasta metsissä. Hänen luokkakaverinsa Veikka Koivisto, 12, Selkien koululta ei ehtinyt oikein edes vastata, koska kännykkäsovelluksen neuvoma seuraava rastipiste jo kutsui. Metsä on kuitenkin lähellä kummankin koululaisen kotia.

Monet muutkin Laulurinteellä perjantaina avatussa Silvassa tavoitetut oppilaat osoittautuivat metsän ystäviksi, joille tapahtumassa maistui ainakin makeiset. Ja päivä oli tavallista koulupäivää vauhdikkaampi.

– Mukavia päiviä nämä esittelypäivät ovat, tuumi 40 vuotta metsäalalla ollut Markku Nuutinen. UPM:n metsäasiakasvastaavana hän tietää, että tapahtuman puheenaihe ylitse muiden on joka kerta metsä.

– Ympäristöasiat ovat nousseet pinnalle. Paljon tulee kaupunkilaismetsänomistajilta yhteydenottopyyntöjä, joihin palaamme sitten tapahtuman jälkeen, Nuutinen selvitti.

Yhtenä palvelutuotteena hänenkin firmassaan on metsän jatkuva kasvatus, joka on herättänyt paljon kiinnostusta.

– Hitaampaa ja tarkempaa on työskentely sellaisessa metsässä. Se vaatii paljon koulutusta, Nuutinen puntaroi ja iloitsi siitä, että tupa eli Laulurinne täyttyi ihmisistä heti perjantaiaamusta alkaen.

Tarmo Jouhkimo muistele lapsena edellisen kerran heittäneensä tarkkuutta puukalikalla. Tarkkaa hommaa. Tekninen tukihenkilö Juha Korhonen (oik.) seurasi kuinka viinijärveläinen Mikke Käyhkö käytti puutavaranosturin simulaattoria.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) muistutti juhlapuheessa, että päättäjien on oltava hereillä, kun Euroopan unionissa käsitellään parhaillaan kestävä rahoituksen aloitetta.

– Aloitteella pyritään määrittämään, millaiset investoinnit eri aloilla ovat ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä, Katainen selvitti.

Periaatteessa kansallisissa käsissä oleva metsäpolitiikka on parlamentissa hyvin pirstaloituneena. Metsäasioita käsitellään ympäristö-, teollisuus-, maatalous-, sisämarkkina-, tutkimus-, talous- sekä kansainvälisen kaupan valiokunnissa.

– Niinpä meidän meppien kuin myös alan etujärjestöjen on oltava äärimmäisen valppaana, jotta Suomen metsäedunvalvonnan kokonaiskuva on selkeä ja ote metsäasioihin on luja.

Johtava teema puheenvuoroissa niin juhlateltassa kuin kentälläkin oli se, että metsää tulee käyttää viisaasti.

Suomen Metsäkeskuksen johtaja Helena Reiman muistutti, että vihreällä latvuksella, kasvun lisäämisellä hiiltä sidotaan. Ilmastoahdistumisen sijaan kannattaisi toimia. Pro Agria Itä-Suomea luotsaava Katri Kostamo sanoi, että erityisesti maatiloilla ilmastoahdistusta podetaan päivittäin.

– Onnistumisia pitää tuoda nykyistä enemmän esiin ja nostaa niitä sosiaaliseen mediaan, hän kannusti.

Entinen metsäkonekuski ja yrittäjä, 80-vuotias Veijo Vornanen (vas.) sanoi John Deeren esittelijälle Risto Kankkuselle, että hänen tekisi mielensä vielä kokeilla, kuinka homma nykykoneilla sujuisi. Uhkaavista pilvistä ja sateen uhasta huolimatta ensimmäinen näyttelypäivä onnistui erinomaisesti. Kävijätavoitteena on 25 000 ihmistä kahden päivän aikana.

Iloista tunnelmaa pilviseen ja tuuliseen päivään toivat joensuulaisyhtye Kaukolasipartio ja uimarannan tuntumassa nokipannukahvia keitelleet ja esiintyneet Pielisen-Karjalan tukkilaiset. Lavalla pääsi kokeilemaan myös klapin heittoa. Kontiolahdelta saapunut Tarmo Jouhkimo, 72, heitti pari kalikkaa onnistuneesti kehikkoon ja muisteli edellisen kerran heitelleensä tarkkuutta pikkupoikana.

– Joka kerta olen Silvassa käynyt, ja kyllä alueella 3–4 tuntia kuluu helposti. Minua kiinnostavat oikeastaan kaikki näytteilleasettajat, Jouhkimo kertoi.

Syödäkseen hän aikoi maistella Marttojen ruishuttua.

Maa- ja kotitalousnaiset tarjoilivat Vastuullista proteiinia -menun, johon sisältyi muun muassa perunahärkäpapuwokkia ja hernepihvejä sekä itäsuomalaisia perinneherkkuja, kuten muikkukukkosia ja rönttösiä.

Silva jatkuu lauantaina Joensuun Laulurinteellä kello 9–16.

Kiinnostus metsän moninaiseen hyödyntämiseen on kasvussa. Henri Lokki näytti kannossa kasvanutta lakkakääpää. Se taas on maailmalla ostetuin terveysvalmisteeksi käytetty sieni.