Suomessa ei ole havaittu Norjan kaltaista epidemiaa koirien sairastumisissa – yksittäisiä ilmoituksia tullut Ruokavirastoon, mutta asiantuntijan mukaan veristä ripulia esiintyy Suomessa ympäri vuoden

Norjassa koirien sairastumisen syiden selvittäminen jatkuu. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan maanantaihin mennessä 25 koiran on vahvistettu kuolleen verisen ripulin jälkeen. Sairastuneita on noin 30–40.

Erikoistutkija Outi Simola Ruokaviraston tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaostosta kertoo, että Suomessa ei ole havaittu tilannetta, jossa lyhyessä ajassa tietyllä alueella useampi koira olisi sairastunut. Hänen mukaansa ilmoituksia sairastuneista koirista on tullut myös Ruokavirastoon, mutta toistaiseksi tapaukset ovat yksittäisiä yksittäisillä alueilla.

– Toistaiseksi ei ole tiedossa, että olisi epidemiaa. Tällä tarkoitan sitä, että olisi jollakin tietyllä alueella useampi sairastumistapaus lyhyen ajan sisällä, Simola sanoo.

– Meille tulee ilmoituksia ympäri Suomen yksittäisistä koirista. Nyt kun Norjan tilanne on ollut päällä, niin ihmiset soittavat meille sairastuneista koirista, hän lisää.

Simola huomauttaa, että Suomessa veristä suolistosairautta esiintyy koirilla ympäri vuoden säännöllisesti, mutta ne ovat tyypillisesti yksittäisiä tapauksia ympäri Suomen.

– Nyt tällaista voi esiintyä hieman enemmän, kun on ollut lämmin loppukesä ja alkusyksy, mutta selkeää alueellista rypästä ei ole meidän tiedossa, Simola painottaa.

Norjassa suurin osa tapauksista on tullut esille Oslon alueella, mutta sairastuneita on myös ympäri maata.

– Se mikä Norjassa on nyt poikkeuksellista, on se, että tauti on keskittynyt yhdelle alueelle ja että siellä on useita koiria sairastunut lyhyessä ajassa, Simola sanoo.

Simola huomauttaa myös, että ainakaan tässä vaiheessa tautia ei pidetä tarttuvana, vaikkakin taudin laukaisevia syitä tunnetaan vielä huonosti.

– Norjassa tutkimukset ovat toki kesken, mutta siellä ei ole löydetty selvää tartunnallista koirasta toiseen siirtyvää aiheuttajaa.

Myös Suomessa on esiintynyt vastaavanlaisia taudinpurkauksia – viimeksi noin kymmenen vuotta sitten.

– Silloinkin oli tällainen lämmin loppukesä ja alkusyksy. Norjassa on ollut teorioita, että koska siellä on satanut paljon, niin olisiko ympäristössä mahdollisesti jotain tekijöitä, mitkä altistavat koirat taudille. Kuitenkaan mitään selvää yhdistävää tekijää ei ole löydetty.

Norjassa sairastumisten syitä on selvitetty esimerkiksi tautiin kuolleiden koirien ruumiinavauksilla. Simolan tietojen mukaan kymmenelle koiralle on tähän mennessä tehty virallinen ruumiinavaustutkimus.

– Näiden koirien välillä on ollut samankaltaiset löydökset eli äkillinen verinen suolistosairaus. Bakteerilöydöksiä on tehty viidestä koirasta. Koirista on löydetty kahta eri bakteeria, joista jo viikonloppuna ilmoitettiin.

Ruokavirasto kannusti jo viime viikolla välttämään koirien kuljettamista Norjasta Suomeen ja päinvastoin. Ylitarkastaja Virva Valle Ruokavirastosta kertoi maanantaina, että suositus on edelleen voimassa.