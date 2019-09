Presidentti Niinistö tapaa Ukrainan Zelenskyin Kiovassa ensimmäistä kertaa

Presidentti Sauli Niinistö matkustaa torstaina ensitapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Viralliseen vierailuun Kiovassa liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia, joista vähäisin ei ole vierailun isännän erikoinen tausta.

Politiikan ulkopuolelta tullut Zelenskyi nousi toukokuussa selvässä vaalivoitolla Ukrainan presidentiksi. Fiktiosta tuli hänen elämässään faktaa, sillä suosittu koomikko oli tätä ennen näytellyt suositussa tv-sarjassa opettajaa, joka niin ikään nousee yllättäen maansa johtajaksi.

Poikkeuksellisesta taustasta huolimatta Zelenskyillä on Niinistön kanssa yhteistä se, että molemmat ovat koulutukseltaan juristeja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Presidenttien keskustelujen ilmiselvä pääaihe on maiden kahdenvälisten suhteiden ohella tilanne Itä-Ukrainassa. Konfliktissa nähtiin viime viikonvaiheessa harvinainen myönteinen liikahdus kun Venäjä ja Ukraina vaihtoivat keskenään kymmeniä vankeja – aivan kuin sodassa olevat maat konsanaan.

Niinistön mukaan vankienvaihto oli tervetullut "ensimmäinen askel", mutta monia lisää vielä tarvitaan Minskin sopimusten toimeenpanemiseksi. Vuoropuhelu Moskovan ja Kiovan välillä on ensiarvoisen tärkeää, presidentti tviittasi.

Uudenlainen liikahdus oli myös Ranskan ulko- ja puolustusministereiden vierailu Moskovaan maanantaina. Presidentti Emmanuel Macron on ryhtynyt tänä kesänä ajamaan näkyvästi Euroopan ja Venäjän suhteiden parantamista.

Mikä on Zelenskyin suunnitelma?

Ukrainalaisten merisotilaiden ja ohjaaja Oleh (Oleg) Sentsovin kotiinpaluu oli Zelenskyille makea sisäpoliittinen voitto. Samalla se kuitenkin herätti kysymyksen siitä, millaisia myönnytyksiä hän on varautunut Venäjälle tekemään.

Lännessä herätti muun muassa huomiota se, että Ukraina suostui luovuttamaan Venäjälle Itä-Ukrainan kapinallisten riveissä taistelleen Vladimir (Volodymyr) Tsemahin. Muun muassa Hollanti oli vedonnut Ukrainaan, ettei Tsemahia päästettäisi Venäjälle, koska hänellä arvioidaan olevan hallussaan merkittävää todistajatietoa liittyen malesialaisen matkustajakoneen alas ampumiseen Itä-Ukrainassa vuonna 2014

Zelenskyi on sanonut Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisemisen olevan tärkeyslistan kärjessä, mutta hän ei ole julkistanut varsinaista suunnitelmaa rauhaan pääsemiseksi. Kukaan ei siten varmuudella tiedä, kuinka pitkälle hän on valmis menemään. On myös esitetty pelkoja poliittisesti kokemattoman Zelenskyin joutumisesta presidentti Vladimir Putinin virittämään ansaan.

Niinistö tapaa Zelenskyin Kiovassa torstaina. Perjantaina Niinistö puhuu Yalta European Strategy -konferenssissa, jonka teemana on onnellisuus. Ei olisi suuri yllätys, jos Suomen kärkisija maailman onnellisuustilastoissa nousisi keskusteluissa esille.