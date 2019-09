Pääministeri Antti Rinne tapaa huomenna Macronin – keskusteluissa muun muassa unionin oikeusvaltioperiaate ja ilmastotyö

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapaa huomenna Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Valtioneuvoston kanslian mukaan Rinne ja Macron keskustelevat Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoista ja muista ajankohtaisista EU-asioista.

Rinteen on tarkoitus saapua Pariisin alkuiltapäivästä.

Macronin ja Rinteen on tarkoitus puhua muun muassa EU:n rahoituskehysneuvottelujen viimeistelystä, unionin oikeusvaltioperiaatteesta ja ilmastotyöstä. Keskusteluiden agendalla ovat lisäksi esimerkiksi EU:n laajentumisneuvottelut, puolustusyhteistyö, hybridiuhat sekä Britannian EU-eron tilanne.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut, että Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa eikä hän aio hakea erolle uutta lisäaikaa. Vielä ei ole selkoa siitä, onko hallitsematon brexit mahdollista välttää. Irlannin raja on ollut vaikeimpia kysymyksiä maaliskuussa 2017 aloitetuissa brexit-neuvotteluissa. Britannian parlamentin hyväksymistä odottavassa erosopimuksessa on sovittu hätäjärjestelystä, jolla raja pidettäisiin auki.