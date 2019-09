Yön uutiskooste: Facebook on hyllyttänyt kymmeniätuhansia sovelluksia Cambridge Analytica -kohun jälkeen, Suomessa pohjavedet yhä matalalla

Luovutetun Karjalan kirkonkirjojen tallentaminen eteni loppusuoralle - avoin verkkotietokanta hyödyttää sukututkijoita ja tieteentekijöitä

Luovutetun Karjalan kirkonkirjoja on tallennettu digitaaliseen tietokantaan jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Valtava urakka on nyt loppusuoralla.

Tallennustyö loppuu vuodenvaihteessa hankkeen päättyessä. Tavoitteena on, että tietokannassa on silloin noin 11 miljoonaa tietuetta.

Avoin verkkotietokanta hyödyttää paitsi karjalaisista sukujuuristaan kiinnostuneita, myös ammattitutkijoita. Se sopii esimerkiksi lääketieteelliseen genetiikkaan tai muuttoliikkeen ja nimistön tutkimiseen.

Uutissuomalainen: Ex-pääministeri Esko Aho arvostelee hallitusta 2 miljardin alijäämästä

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) arvostelee Uutissuomalaisen haastattelussa hallituksen budjettiesityksen kahden miljardin euron alijäämää ja elvytyksen ajankohtaa.

Ahon mukaan elvytyksen aika olisi paljon myöhemmässä vaiheessa. Nyt voi hänen mukaansa käydä niin, että bensa on loppu, kun pitäisi painaa kaasua.

Ex-pääministeri kertoo ymmärtävänsä hallituspuolueiden poliittiset paineet. Ne haluavat näyttää suunnan muuttuneen.

Aho kuitenkin muistuttaa, että kaikkein vaarallisimmat vaiheet Suomen taloudessa ovat silloin, kun maailmalla alkaa mennä huonosti. Silloin hänen mukaansa Suomella on suuri riski tehdä virheitä.

Aho toimi pääministerinä vuosina 1991–1995.

Pohjavedet yhä matalalla - paikoitellen yli puoli metriä keskiarvon alapuolella

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat yhä monin paikoin keskiarvoa matalammalla.

Maan eteläosissa ja rannikolla pohjavesi on pääpiirteissään 20–60 senttimetriä ja maan keskiosissa 10–30 senttimetriä alle keskiarvojen. Pohjoisessa tilanne on lähellä keskiarvoa.

Kuivimmillaan varannot ovat Itä-Suomessa. Pohjois-Savossa ja Kainuussa pohjavesi on paikoitellen 60 senttimetriä alle keskiarvojen, kertoo hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskus Sykestä.

Tietoja lähiaikoina kuivuneista pihakaivoista Sykeen ei ole tullut.

Viikonlopulle luvassa viileitä haravointikelejä

Viikonlopun sää ei suosi pihan syystöitä.

Lauantaille on luvassa laajalti pilvistä ja tihkusateista säätä. Pilvisyyttä on etenkin maan keski- ja länsiosissa. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa. Lapissa sade voi tulla paikoin räntänä.

Sunnuntaina pilvisyys vähenee ja aurinkokin saattaa näyttäytyä. Sää kylmenee, ja kolea pohjoistuuli saattaa olla puuskaista. Hallaa on odotettavissa koko maahan etelää myöten.

Lämpimimmillään lämpötilat kipuavat viikonloppuna eteläisessä Suomessa 12 asteeseen ja Lapissa noin 8 asteeseen.

USA lähettää lisäjoukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabian öljyntuotantolaitosten iskujen takia

Yhdysvallat lähettää lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtyjen iskujen takia. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esper.

Esperin mukaan sekä Saudi-Arabia että Arabiemiraatit ovat pyytäneet vahvistusta liittolaiseltaan.

Joukkojen tarkkaa määrää tai kalustoa ei ole vielä päätetty.

Yhdysvallat syyttää Saudi-Arabiaan tehdyistä iskusta Irania. Iran on kiistänyt syyllisyytensä ja kieltäytynyt neuvottelemasta Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvallat on ilmoittanut lisäävänsä Iranin vastaisia pakotteita. Perjantaina presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että maa ei suunnittele sotilaallista iskua Irania vastaan. (Lähde: AFP)

USA:n media: Trump painosti Ukrainan presidenttiä tutkimaan Joe Bidenin ja tämän pojan toimia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia syytetään Ukrainan presidentin painostamisesta. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaisviestimet nimettömiin lähdetietoihin perustuen. Lähteiden mukaan Trump olisi painostanut Ukrainan presidenttiä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja erityisesti tämän pojan toimia.

Wall Street Journalin mukaan Trump kehotti heinäkuisessa puhelinkeskustelussa presidentti Volodymyr Zelenskyiä toistuvasti tekemään yhteistyötä oman asianajajansa kanssa tutkinnan eteen.

Trumpin asianajaja on muun muassa väittänyt, että Bidenin toimiessa varapresidenttinä tämä yritti suojautua tutkinnalta, joka koski hänen poikansa ja ukrainalaisen kaasuyhtiön kytköksiä.

Facebook on hyllyttänyt kymmeniätuhansia sovelluksia Cambridge Analytica -kohun jälkeen

Sosiaalisen median jätin Facebookin tietosuojaongelmat saattavat olla paljon laajempia kuin yritys on aiemmin kertonut. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Yhtiö kertoi perjantaina, että se on hyllyttänyt kymmeniätuhansia sovelluksia. Hyllytettyjen joukossa on myös sellaisia sovelluksia, jotka saattavat kerätä Facebook-käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sopimattomalla tavalla.

Facebook alkoi tutkia kolmannen osapuolten sovellusten käytäntöjä sen jälkeen, kun paljastui, että se oli luovuttanut jopa 87 miljoonan käyttäjän tietoja luvatta data-analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Aiemmin yritys on kertonut hyllyttäneensä vain 400 sovellusta.

Ilmastotoimet ovat rauhan rakentamista, muistuttaa YK:n rauhanpäivä

Tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Tällä kertaa päivän teema on ilmastotoimet. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten ilmastonmuutoksen torjunta suojelee ja edistää rauhaa kaikkialla maailmassa.

Teema linkittyy myös maanantaina alkavaan YK:n ilmastohuippukokoukseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa.

Rauhanpäivän kunniaksi YK:n pääsihteeri soittaa rauhankelloja YK:n päämajassa New Yorkissa. Päivään on perinteisesti liittynyt toive, että kaikki konfliktit taukoaisivat rauhanpäivän ajaksi.

Bournemouth kipusi Valioliigan kolmanneksi lyötyään Southamptonin

Englannin Valioliigassa Bournemouth on kivunnut kolmanneksi onnistuttuaan voittamaan eteläisen kilpakumppaninsa Southamptonin lukemin 3–1.

Bournemouth otti vahvan alun vieraissa, ja nousi jo ensimmäisellä puoliajalla 2–0-johtoasemaan. Joukkueen maaleista vastasivat Nathan Ake ja Harry Wilson.

Toisella puoliajan alkupuolella James Ward-Prowsen rangaistuslaukaus kavensi vierasjoukkueen johtoasemaa.

Bournemouth kuitenkin kesti prässin ja vahvisti voittoasemaansa Callum Wilsonin maalilla vain hetkeä ennen loppuvihellystä. (Lähde: AFP)