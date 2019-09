Taksikuskeja välittäneen vuokrausfirman johdolle pitkät vankeustuomiot – pimeitä palkkoja maksettiin yli 2,5 miljoonaa euroa

Taksikuskeja useille yrityksille vuokranneen yhtiön johtajat tuomittiin keskiviikkona pitkiin vankeusrangaistuksiin Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeuden mukaan rikoksilla vältettiin veroja ja työnantajamaksuja yli kahden miljoonan euron edestä.

Helsingin Neliveto -niminen yhtiö vuokrasi kuljettajia taksiyrittäjille. Kuittiyhtiöiden kautta tehtyjen laskutusjärjestelyjen kautta yhtiö maksoi vuosina 2010–2015 kuskeille pimeitä palkkoja yli 2,5 miljoonaa euroa, oikeus katsoi.

Osa yhtiöistä, joilla ei ollut todellista toimintaa, oli rekisteröity Latviaan. Pimeitä palkkoja maksettiin muun muassa siten, että kuriirit kuskasivat käteistä rahaa Baltiasta Suomenlahden yli Suomeen. Osa kuittiyhtiöihin pumpatuista rahoista katosi peiteltyinä osinkoina kahden pääsyytetyn taskuihin.

Oikeuden mukaan koko Helsingin Nelivedon toiminta perustui verojen välttämiseen.

– Toiminta-ajatus on perustunut perusteettomaan laskutukseen ja sen avulla pimeän palkan maksun rahoittamiseen -- Toiminta on ollut suunnitelmallista ja tekaistujen laskujen laatimiseen on osallistunut viisi yhtiötä ja avunantajia palkkiota vastaan, oikeus totesi tuomiossaan.

Pääsyytetyt jättivät puoli miljoonaa omia verojaan maksamatta

Käräjäoikeus tuomitsi Helsingin Nelivedossa tosiasiallista määräysvaltaa käyttäneet Jari Arvi Antero Lepän, 53, ja Jack Juha Jalkasen, 43, viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistuksiin muun muassa törkeistä veropetoksista sekä yhtiön toiminnassa että henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Yhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen Elias Mina, 34, sai neljä vuotta vankeutta muun muassa törkeästä veropetoksesta. Laskutusyhtiöiden hallituksessa istunut Jarmo Juhani Myllylä, 54, tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen muun muassa avunannosta törkeään veropetokseen.

Oikeus määräsi tuomitut korvaamaan verottajalle ja työeläkevakuutusyhtiöille noin kaksi miljoonaa euroa. Leppä ja Jalkanen määrättiin myös korvaamaan vältettyä henkilökohtaista tuloveroa liki 490 000 euroa kumpikin. Lisäksi tuomituille määrättiin vuosien liiketoimintakiellot.