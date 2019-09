Kiina puolustaa Hongkong-toimiaan Helsingin Sanomien mainoksessa – Kaius Niemi vetoaa sananvapauteen

Helsingin Sanomat on saanut sunnuntaina kovaa kritiikkiä julkaisemastaan Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen koko sivun mainoksesta. Mainoksessa Kiina puolustaa toimiaan Hongkongin mielenosoitusten yhteydessä. Mainoksessa Kiina vakuuttaa irtisanoutuvansa väkivallan käytöstä ja pyrkivänsä keskustelemaan "erimielisyyksistä, ongelmista ja ratkaisuista hillityllä, kunnioittavalla ja mielekkäällä tavalla". Lisäksi mainos korostaa, että Kiina itse ratkaisee tilanteen.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, miksi Helsingin Sanomat on julkaissut Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen mainoksen?

– Helsingin Sanomat on julkaissut mielenosoituksia tukevaa mainontaa, ja tässä tapauksessa Hongkongin erityishallintoalueen virallista mainontaa. Tämä lukeutuu yhteiskunnallisen mainonnan piiriin, jota koskee sananvapaus ihan samalla lailla kuin muutakin mainontaa. Tämä on osa sitä.

Olette aiemmin omassa jutussanne viitanneet Pekingin Hongkong-mainontaan Kiinan propagandana. Onko sellaisen julkaiseminen Helsingin Sanomissa millään tapaa ongelmallista?

– Meidän jutussamme on viitattu siihen, että Peking on käyttänyt sellaisia mainonnan keinoja, joissa ei kerrota, että kysymys on Kiinan virallisesta mainonnasta. Tämä on eri asia. Tässä tehdään tiettäväksi, että tämä on Kiinan omaa mainontaa.

Olisiko Helsingin Sanomat valmis julkaisemaan vastaavia kannanottoja miltä tahansa valtiolta, esimerkiksi jos Venäjä puolustaisi omia toimiaan mainonnan keinoin?

– Se riippuu siitä, millainen se mainonta on. Helsingin Sanomat ei esimerkiksi julkaisisi sellaista mainontaa kiinalaisilta, jossa kiellettäisiin, mitä on tapahtunut Tiananmenillä vuonna 1989. Tai sellaista mainontaa, jossa Venäjä kiistäisi Ukrainan tapahtumat. Tässä kyseisessä mainonnassa Kiina ilmoittaa käyttävänsä rauhanomaisia keinoja. Lopulta on kyse siitä, että me tarkastamme journalistisesti myöhemmin, pitävätkö nämä tulevaisuutta koskevat väitteet paikkansa.

Kiina kuitenkin väittää irtisanoutuvansa väkivallan käytöstä, vaikka on tiedossa, että kyynelkaasua ja vesitykkejä on käytetty näissä protesteissa.

– Tässä on aste-eroja. Tällä hetkellä Hongkongissa pelätään sitä, millaisiin voimatoimiin Kiinassa ryhdytään. Esimerkiksi sellaisiin voimatoimiin, joissa ihmisiä kuolisi kuten Tiananmenillä 1989. Sellaista ei vielä ole nähty Hongkongissa, ja nyt nähdään, pitävätkö Kiinan väitteet paikkansa.

Kuka mainoksen julkaisemisesta on päättänyt? Käytiinkö mainoksesta etukäteen keskustelua lehden sisällä?

– Vastaava päätoimittaja. Tästä on käyty keskusteluja, tämä on huolellisen punninnan lopputuloksena syntynyt. Julkaistessaan tällaista mainontaa lehti suhtautuu riippumattomasti Hongkongin tilanteeseen ja julkaisee siitä jatkossakin sellaisia juttuja, joita virallinen Kiina ei haluaisi ulos.

Millaista palautetta teille on asiasta tullut?

– Tämä on samanlainen tilanne kuin vähän aikaisemmin Ruotsissa Dagens Nyheterillä, kun se julkaisi kiinalaisten mainoksen. Samanlaista ihmetystä se on herättänyt osassa lukijoista, ei mitään valtavaa, mutta osa on ihmetellyt.

Tarjotaanko Helsingin Sanomille usein poliittisia mainoksia ja miten niihin suhtaudutaan?

– Aika ajoin tulee. On ollut turkistarhaukseen liittyviä, on ollut turvemainontaa, mistä HS on kirjoittanut kriittisesti. Lehti julkaistessaan tämän tyyppistä mainontaa saattaa myös ruotia sen mainonnan sisältöä täysin riippumatta siitä, onko se julkaistu meillä ja onko siitä Helsingin Sanomille maksettu. Näin tapahtui esimerkiksi turvekeskustelussa aikoinaan.

Oletteko kieltäytyneet mainoksista koskaan, tai missä tilanteissa niistä kieltäydytään?

– On me joskus kieltäydytty, ja on pyydetty muokkaamaan, jos on ollut ongelmallisia kohtia suhteessa hyvään markkinointitapaan tai lainsäädäntöön. Saatamme puuttua esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa lukijalle voi jäädä epäselväksi, onko kyse mainoksesta vai journalistisesta sisällöstä.

Mutta mitkään Kiinan väitteistä eivät tuntuneet niin ongelmallisilta, että ne olisivat ylittäneet tätä kynnystä?

– Tässä on kerrottu selvästi, kuka mainostaja on. Lukija pystyy sitä arvioimaan, myös sitä vasten, mitä Hongkongista olemme kertoneet ja tulemme kertomaan. Toki me voimme hyvin arvioida, millainen tämän mainoksen viesti on ja voimme myöskin tehdä siitä omaa juttua, jos niin parhaaksi katsomme.

Onko tällaista ajateltu tehdä?

– No se jää nähtäväksi.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma on STT:n pääomistaja, ja Helsingin Sanomat on STT:n asiakas.