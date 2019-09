Hämeen Sanomat: Moottoripyöräkerho Shark Riders yhteistyössä United Brotherhoodin kanssa

Kerholla on viime vuonna perustettu talli Hämeenlinnan Kantolassa. Kyseessä on kerhon tiettävästi ainoa Suomen-osasto. Kerholla on KRP:n mukaan Suomessa muutamia kymmeniä jäseniä tai kerhon kanssa läheisesti vaikuttavia henkilöitä.

Kerho perustettiin Thaimaassa vuonna 1998. Siihen kuuluu sekä Aasiassa asuvia suomalaisia että aasialaistaustaisia henkilöitä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisäksi Shark Riders tekee yhteistyötä Helvetin enkelien kanssa, lehti kertoo.

KRP:n jengiasiantuntija Christer Ahlgren kertoo Hämeen Sanomille, että muut jengit mahdollisesti hyödyntävät Shark Ridersin yhteyksiä Aasiaan.