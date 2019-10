Jutta Urpilaista tentitään tänään EU-parlamentin kehitysvaliokunnassa

Kehityskomissaariksi nouseva Jutta Urpilainen (sd.) on tänään Euroopan parlamentissa tentittävänä uudesta tehtävästään.

Urpilaisesta on tulossa uuden komission kansainvälisten kumppanuuksien komissaari, mitä ennen hänen on läpäistävä parlamentin kehitysvaliokunnan kuuleminen.

Edessä on tiukka koitos, jonka koreografia on suunniteltu tarkasti. Kolmetuntisen tentin aluksi komissaariehdokas saa pitää vartin puheen, mitä seuraa 25 kysymystä. Jokainen kysymys kestää minuutin ja vastaus kolme.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kysymykset on suunniteltu poliittisissa ryhmissä etukäteen. Mepit haluavat todennäköisesti kuulla ainakin siitä, miten EU-maat saataisiin nostamaan kehitysapurahoitustaan 0,7 tavoitteen tasolle.

Se oli yksi kysymyksistä kirjallisessa vaiheessa, jonka vastaukset julkaistiin viime viikolla.

Von der Leyenillä edessään vaikeita valintoja

Pallottelu Unkarin ja Romanian komissaariehdokkaista jatkuu. Unkarin pääministeri Viktor Orban kertoi maanantaina, että maa tarjoaa uudeksi komissaariehdokkaakseen EU-lähettiläs Oliver Varhelyita. Parlamentin oikeusvaliokunta torjui maanantaina toistamiseen laajentumisesta vastaavaksi komissaariksi ehdolla olevan Laszlo Trocsanyin ja Romanian liikennekomissaariehdokkaan Rovana Plumbin epäiltyjen intressiristiriitojen takia.

Komission tulevan puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on nyt päätettävä, pyytääkö hän Romanialta ja Unkarilta uudet ehdokkaat.

Unkarilainen Trocsanyi toimi aiemmin oikeusministerinä eli oli tukemassa kiistanalaisia lakeja, joiden takia EU on huolissaan maan oikeusvaltiokehityksestä.

Politicon mukaan valiokunnassa huolta herättivät erityisesti unkarilaisehdokkaan yhteydet Venäjään. Oikeusministerinä Trocsanyi oli tekemässä Yhdysvalloissa arvostelua herättänyttä päätöstä luovuttaa kaksi laittomasta asekaupasta epäiltyä venäläistä Venäjälle, vaikka myös Yhdysvallat oli pyytänyt miesten luovuttamista. Miehet vapautettiin sittemmin.

Selvitettävää on ollut muillakin komissaariehdokkailla. AFP:n mukaan Puolan komissaariehdokas Janusz Wojciechowski nosti meppikaudellaan 11 250 euroa perusteettomia matkakorvauksia, mutta on maksanut rahat takaisin. Myös Ranskan Sylvie Goulardin rahankäyttöä meppinä on selvitetty, mutta hänkin on maksanut 45 000 euron summan takaisin.

EU:n ulkoministeriksi nouseva Josep Borrell sai viime vuonna 30 000 euron sakon sisäpiiritiedon väärinkäyttämisestä, minkä lisäksi Belgian Didier Reynders on ollut otsikoissa korruptiotutkinnan takia.

Uuden komission on määrä aloittaa marraskuun alussa. Aloitus voi viivästyä, jos komissaarien nimittäminen pitkittyy tai parlamentti ei anna hyväksyntää komissiolle 23. lokakuuta, jolloin parlamentti äänestää koko komission luottamuksesta.