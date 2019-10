Luvassa sadetta, tuulta ja viilenevää säätä – "Ei mitenkään leppeä syyssää"

Sää alkaa hiljalleen poutaantua pohjoisesta alkaen, mutta vettä saadaan vielä tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eveliina Tuovisen mukaan aamulla vettä sataa maan keskiosissa ja Kainuussa.

– Vaikka vieläkin sataa, ei tälle päivälle ole enää odotettavissa suuria kertymiä, Tuovinen kertoi aamulla hieman kello viiden jälkeen.

Sään poutaantuessa virtaa Suomeen pohjoisesta kylmempää ilmaa.

– Illalla on enimmäkseen poutaista. Mutta viileää on, Lapissa päivän ylimmät asteet ovat tänään 2–5. Sama tulee eteläänkin, huomenna ei ole enää ylimmillään kuin 5–6 astetta, ja sadetta on vielä huomennakin.

– Ei mitenkään leppeä syyssää siinä mielessä, Tuovinen lisää.

Pohjalaismaakuntiin, Kainuuseen ja Lappiin on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Pohjanlahdelle on annettu varoitukset kovasta tuulesta ja aallokosta.

– Pohjanlahdella ollaan lähellä myrskylukemia, siellä tuulee kovaa, Tuovinen kertoo.