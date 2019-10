Syyttäjä vaatii Oulussa kouluampumisuhkauksen kirjoittaneelle teinitytölle sakkotuomiota – tunnusti oikeudessa kirjoittaneensa uhkauksia

Syyttäjä vaatii 60 päiväsakon rangaistusta teinitytölle, joka kirjoitti netin keskustelupalstalle muun muassa kouluampumisuhkauksen alkuvuodesta. Oikeudenkäynti alkoi Oulussa keskiviikkona.

Haastehakemuksen mukaan tekoaikaan 15-vuotias tyttö tunnusti kirjoittaneensa verkkoon koulu-uhkauksen ja kaksi muuta uhkausta.

Tammikuussa tyttö kirjoitti palstalle, että aikoo ampua oululaisessa peruskoulussa.

– Syytetty on kirjoittanut demi.fi-keskustelupalstalle seuraavan tekstin: "aloitan kouluammunnan Kellon koulussa 11.1.19." Hän on tämän jälkeen kirjoittanut samalle keskustelupalstalle kommentteja, joissa on kuvannut, miten aikoo teon toteuttaa, haastehakemuksessa kerrotaan.

Toisessa uhkaukseksi tulkitussa viestissä hän kirjoitti pommin räjäyttämisestä Oulun keskustassa, ja kolmas uhkaus kohdistui poliiseihin ja poliisiasemaan.

Poliisi on aiemmin kertonut tytön sanoneen, että kyse oli vitsailusta.