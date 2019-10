Syksyn ylioppilaskirjoitukset päättyvät reaaliaineiden toiseen koepäivään

Syksyn ylioppilaskirjoitukset päättyvät tänään reaaliaineiden toiseen koepäivään. Tänään ylioppilaskokelaat testaavat taitojaan uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen sekä terveystiedon osalta.

Kaiken kaikkiaan syksyn koepäiviä oli yhdeksän kappaletta. Syksyn kirjoitukset alkoivat maanantaina 16. syyskuuta vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeella.

Tutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään noin 77 610 koesuoritusta. Lukuun on laskettu sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Uuden ylioppilastutkintolain myötä syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusimismahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Hyväksyttyjä kokeita on nyt mahdollista uusia rajoituksetta.

Uusimisilmoittautumisten määrä vaihtelee tutkintokerroittain. Tälle syksylle oli yhteensä noin 14 000 uusimisilmoittautumista. Uusijoita oli siis vajaa viidennes kaikista ilmoittautumisista. Kolmena edellisenä syksynä uusimisia on ollut noin 8 500–10 000.