Ylen gallup: Perussuomalaisten johto kasvaa, SDP:n kannatus laskussa

Perussuomalaiset nousi kannatusmittausten kärkeen heti kevään eduskuntavaalien jälkeen ja on sen jälkeen vankistanut asemaansa.

Kakkosena jatkaa toinen oppositiopuolue kokoomus, joka on 17,1 prosentissa. Ero perussuomalaisiin on venähtänyt jo lähes neljään prosenttiyksikköön.

Pääministeripuolue SDP:n kannatus puolestaan suli 1,3 prosenttiyksiköllä 15,6 prosenttiin. Tulos on Antti Rinteen johtaman puolueen heikoin Ylen mittauksissa sitten kesän 2017.

Vihreät jatkaa neljäntenä lähes muuttumattomalla 14,5 prosentin kannatuksella. Keskusta puolestaan sai ainakin pienen piristysruiskeen puheenjohtajanvaihdoksesta. Syyskuussa Katri Kulmunin puheenjohtajakseen valinnut puolue nousi viime kuun aallonpohjasta 1,2 prosenttiyksikköä ja on nyt 12,8 prosentissa.

Pienempien puolueiden kannatuksessa ei ole merkittäviä muutoksia. Vasemmistoliitto putosi hieman 7,9 prosenttiin. RKP on 3,9 ja kristillisdemokraatit 3,7 prosentissa. Puolueeksi rekisteröintiä odottavan Liike Nytin kannatus on 1,6 prosenttia.

Hallituspuolueiden yhteiskannatus on 54,7 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin kevään vaaleissa. Hallituspuolueista vain vihreät on kasvattanut kannatustaan vaalien jälkeen.

Gallupin toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli syys-lokakuussa yli 2 400 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.