Sosiaalibarometri: Entistä läpinäkyvämpi toimeentulotuki leimaa vähemmän, mutta takkuaa odotettua enemmän

Uudistettu toimeentulotuki on entistä läpinäkyvämpi ja leimaa vähemmän, mutta sitä koskeva asiakkaiden neuvonta vie yhä runsaasti sosiaalityöntekijöiden työaikaa. Näin arvioivat tuoreen Sosiaalibarometrin vastaajat.

Perustoimeentulotuki, joka on viimesijainen taloudellinen turva, siirrettiin Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Joissakin asioissa toimentulotukea on haettava kuitenkin kuntien sosiaalitoimesta. Vastaajien mielestä asiakkaiden on vaikea erottaa, kummasta tukea kuulu missäkin tilanteessa hakea.

Barometriin vastanneet sosiaalityöntekijät ja Kelan toimihenkilöt katsovatkin, että tehty uudistus takkuaa odotettua enemmän.

Muutoksen odotettiin esimerkiksi tuovan työajan säästöä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät kuitenkin neuvovat asiakkaita yhä varsin paljon tuen hakemisessa sekä Kelan virheellisten päätösten korjaamisessa.

Sosiaalibarometri on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten tekemä kyselytutkimus.