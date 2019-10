Yön uutiskooste: Yksi kuoli ja kaksi haavoittui vakavasti ampumisessa Alavudella, Ruotsin ja Suomen pääministerit tapaavat Helsingissä

Yksi kuoli ja kaksi haavoittui vakavasti ampumisessa Alavudella illalla

Yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut vakavasti ampumisessa Alavudella Etelä-Pohjanmaalla eilen illalla, kertoo poliisi. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Alavuden Rimmintiellä sijaitsevalla omakotitalolla noin kello 20.30.

Poliisin alustavien tietojen mukaan osalliset tunsivat toisensa entuudestaan.

Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että teosta epäilty on viranomaisten hallussa, eikä sivullisille ole vaaraa.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja tiedottaa asiasta lisää lauantaina iltapäivään mennessä.

Kysely: Yle ja STT luotettavimmat uutisoijat

Yle ja STT asettuivat kärkeen, kun kansalaiset arvioivat luottamusta eri tiedotusvälineiden uutisointiin. Tämä käy ilmi KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Selvä enemmistö pitää Ylen TV-uutisia, Ylen radiouutisia ja STT:n uutisia erittäin tai melko luotettavana. Sen sijaan iltapäivälehtien uutisointia pitää erittäin tai melko luotettavana vain reilu neljännes.

Kysely tehtiin syyskuun alussa. Siihen vastasi 1 127 suomalaista.

Useaan maakuntaan annettu varoitus huonosta ajokelistä, märät tienpinnat voineet jäätyä yön aikana

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä useaan maakuntaan tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Etenkin Turun seudulta Kajaaniin yltävän alueen itäpuolella on ollut kosteita tienpintoja, jotka ovat voineet jäätyä yön aikana.

Sateet hiipuvat keskipäivään mennessä. Iltapäivällä voi sataa jonkin verran itäisessä Suomessa, paikoin länsirannikolla ja Lapin pohjoisosassa.

Lämpötilat ovat niukasti plussan puolella.

Ruotsin ja Suomen pääministerit tapaavat Helsingissä

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven saapuu pääministeri Antti Rinteen (sd.) vieraaksi Helsinkiin tänään.

Pääministerien keskusteluissa ovat keskeisesti esillä lokakuun Eurooppa-neuvoston asiat eli EU:n seuraava monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027 sekä brexit.

Pääministerit Rinne ja Löfven puhuvat myös kestävän kasvun edistämisestä. Itämeren suojelu ja arktiset kysymykset ovat myös esillä.

Suomeen palkattavien ulkomaisten asiantuntijoiden lupakäsittely jumittaa

Suomeen palkattavien ulkomaisten erityisasiantuntijoiden lupakäsittely on selvästi pitkittynyt, ilmenee Maahanmuuttoviraston tilastoista.

Ensimmäisen oleskelulupahakemuksen käsittely on kestänyt tänä vuonna keskimäärin 52 päivää. Kesto on noin kaksinkertainen viime vuoteen nähden. Myös jatkolupien käsittely vie aiempaa kauemmin.

Maahanmuuttoviraston mukaan käsittelyaikojen venyminen johtuu muun muassa henkilöstövajeesta. Lähes kaikki ulkomaiset erityisasiantuntijat saavat lopulta oleskeluluvan Suomeen.

Uutissuomalainen: Sote-kuntayhtymistä uhkaa kadota satoja työpaikkoja säästöpaineiden vuoksi

Useista sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymistä uhkaa kadota satoja työpaikkoja, kirjoittaa Uutissuomalainen. Työntekijöitä edustavien ammattiliittojen Tehyn ja Superin tiedossa on kymmenkunta maakunnallista sote-alan toimijaa, joissa yt-neuvottelut ovat tänä vuonna päättyneet, meneillään tai suunnitteilla.

Useimmat maakunnalliset sote-toimijat kertovat, että yt-neuvottelujen syynä ovat kuntien säästövaatimukset. Kuntien taloustilanne on heikentynyt, ja toisaalta sote-menoissa on kasvupaineita muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi.

Rekikoirat juoksevat Lappiin kymmenen miljoonan liikevaihdon vuodessa

Koiravaljakkoyrittäminen on kasvanut Lapissa voimakkaasti viime vuosina, Lapin aluehallintovirastosta arvioidaan.

Eniten koiravaljakkoyrityksiä on Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukunnissa. Rekikoira-alan liikevaihto on tutkimuksen mukaan noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Eri arvioiden mukaan rekikoiria on käytössä Lapin matkailuyrityksissä noin 4000–5000.

STT:n haastattelemien läänin- ja valvontaeläinlääkäreiden mukaan koirat voivat tarkastetuilla tarhoilla pääosin hyvin ja niiden olot ovat lain mukaiset.

Kaikki raideliikenne keskeytetty Hongkongissa väkivaltaisiksi yltyneiden mielenosoitusten jälkeen

Kaikki raideliikenne on keskeytetty Hongkongissa toistaiseksi, kertoi kaupungin raideliikenneoperaattori lauantaina aamulla. Sulku koskee myös lentokentälle kulkevaa linjaa.

Raideliikenne keskeytettiin, kun useat metroasemat kokivat tuhoja mielenosoittajien ja poliisien yhteenotoissa.

Asemien kunnossapidosta vastaavan henkilökunnan täytyy varmistaa oma turvallisuutensa, ennen kuin he voivat mennä arvioimaan tuhojen laajuutta ja korjaamaan niitä, kerrotaan operaattorin lausunnossa.

Raideliikenteen avaamista arvioidaan uudelleen myöhemmin lauantaina. (Lähde: AFP)

Kongressi vaatii Valkoiselta talolta Trumpin Ukraina-puheluun liittyviä asiakirjoja oikeusteitse

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikossyytetutkintaa johtava kongressin komitea vaatii oikeusteitse Valkoista taloa luovuttamaan kohuttuun Ukraina-puheluun liittyvät asiakirjat. Demokraattijohtoinen komitea kertoi lähettäneensä Valkoisen talon kabinettipäällikölle kirjeen, jossa asiakirjoja vaaditaan luovutettavaksi.

Komitea kertoo lausunnossaan, ettei Valkoinen talo ole vastannut pyyntöihin lähettää asiakirjat vapaaehtoisesti, joten komitealle ei ole jäänyt muuta keinoa kuin vaatia asiakirjoja oikeusteitse.

Valkoiselle talolle annettiin lokakuun 18. päivään asti aikaa luovuttaa pyydetyt asiakirjat. (Lähde: AFP)

Irakin mielenosoituksissa kuollut ainakin 60 ihmistä

Irakissa useita päiviä jatkuneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 60 ihmistä, kertoo Irakin ihmisoikeuskomissio. Yksistään pääkaupungissa Bagdadissa kerrotaan kuolleen 18 ihmistä.

Kuolonuhrien määrän pelätään kasvavan, sillä mielenosoituksissa on loukkaantunut yli 1 600 ihmistä.

Mielenosoittajat ovat lähteneet kaduille protestoimaan Irakin työttömyyttä, korruptiota ja surkeita julkisia palveluita vastaan. Mielenosoitukset alkoivat Bagdadissa tiistaina ja ovat sittemmin levinneet shiiamuslimien alueille maan eteläosassa. (Lähde: AFP)

Sami Vataselle kauden ensimmäinen maali NHL:ssä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä New Jersey Devilsin puolustaja Sami Vatanen teki kauden ensimmäisen maalinsa, kun Devils hävisi kotonaan Winnipeg Jetsille 4–5.

Winnipegin kesän ykkösvaraus Ville Heinola pelasi NHL-uransa toisen ottelun ja hankki jo toisen syöttöpisteen. Heinola avasi pistetilinsä torstaina kauden ensimmäisessä ottelussa New York Rangersia vastaan. Myös Patrik Laineelle kirjattiin syöttöpisteet molemmista peleistä.

New York Islanders hävisi kotonaan Washington Capitalsille 1–2. Islandersin Leo Komarov hankki syöttöpisteen.